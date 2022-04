El Centro de Creación Artística y Museo Tornambé organizó el "Encuentro Internacional de Grabado menos tóxico" una actividad dirigida a estudiantes y público en general, que se enmarca en las actividades que actualmente se realizan en el Museo Franklin Rawson, donde este año se busca poner en valor y difundir la técnica del grabado. Por eso además de las muestras que allí se inauguraron, se concretarán diversas actividades auspiciadas por ambas instituciones. Invitado para este encuentro, que se realizará entre el 18 y el 30 de abril, llegará desde Perú Luis Solorio Paredes, un maestro grabador, especialista en xilografía en madera y que a la vez incursionó en diversas técnicas de fabricación de papel con fibras naturales, que es justamente lo que vendrá a compartir en el curso que realizará en la provincia (19, 20, 21 de abril, de 16 a 20 hs). "Hablará del uso de fibras, principalmente las que provienen de la morera, es una de las más finas. Se usa lo que se llama el liber, el tejido entre la corteza y la madera, que es por donde corre la savia, eso se extrae y con eso se prepara la pasta de papel y se cocina" contó Natalia Saffe, integrante del Tornambé y además una de las talleristas, porque junto a Fabiana Zito brindarán una capacitación en grabado electrolítico (18, 19 y 20 abril, de 9 a 13 hs). Ésta es una técnica que permite "obtener matrices con mordientes salinos. Utilizamos sales para morder los metales y aceleramos el proceso de corrosión de la sal con electrólisis. Lo que corroe es la sal, la electrólisis lo acelera. Las cosas en en el mar se corroen con el tiempo, pero con la electricidad lo que se hace es que sea más rápido" apuntó Saffe.



También llegará Pablo Delfini, un grabador de Buenos Aires que incursiona en técnicas menos tóxicas para hacer Litografía en metal (22,23,25 de abril de 9 a 13 hs), lo que será un "gran aporte", valoró la artista, puesto que en San Juan "no se ha aplicado la litografía".



"Para la creación de las matrices tradicionalmente se mordían con ácidos, por eso se llama aguafuerte o aguatinta. De un tiempo a esta parte se incursiona en técnicas para morder la matriz que no sean nocivas, que no requieran ácidos", puntualizó y explicó que Defini usa "las técnica de litografía, que es grabado en piedra, pero en metal, con recursos no contaminantes. Usa goma arábiga, fotocopias, es una litografía diferente" explicó. Los cursos son arancelados y hay cupos limitados (informes: 2645803310, 2644465395) y además los talleristas expondrán sus grabados.



"El grabado ha sido una herramienta de comunicación desde su surgimiento, es anterior a la invención de la imprenta, todos los primeros libros han sido ilustrados con aguafuertes y después con la litografía; era la forma de difundir, incluso en la Conquista" opinó Saffe celebrando el impulso que tendrá este año este arte en San Juan.