Defensora de los derechos feministas y LGBT+, Chloë Grace Moretz recordó que tuvo que enfrentarse a una lucha de poder "realmente salvaje" en Hollywood. Incluso cuando tenía 15 años, la actriz de Kick-Ass (2010), Carrie (2013), La Quinta Ola (2016), El justiciero (2014), La viuda (2018) y La periferia (2022), sufrió la discriminación de un compañero por su aspecto físico, en pleno rodaje.



La ex primera novia de Brooklyn Beckham se animó a hablar de los sentimientos de vulnerabilidad y desprecio hacia ella misma y su cuerpo en el podcast Reign with Josh Smith, la semana pasada. Liberada de sus cadenas, reveló que en "muchos momentos" recibió un trato igualitario, pero confesó que en la adolescencia algunos de sus compañeros no la tomaron en serio; y que tuvo lidiar contra los hombres adultos que la infantilizaban y la callaban cuando trataba de expresar sus ideas en referencia al machismo de la industria.



Tras el surgimiento del fenómeno Me Too, a sus 25 años cuenta con una sólida carrera cinematográfica que podría darle el pase al universo Marvel, con el que ya está en conversaciones. Y es un ícono de estilo con extravagantes outfits de reconocidas firmas como Louis Vuitton, de la que es embajadora, que sabe lucir en galas y a sus seguidores de Instagram.



Looks. Manteniendo el rubio, Chloë se inclina por conjugar la sexualidad de sus trajes con peinados tirantes hacia atrás, marcadas rayas al medio o a un costado con ondas; o bien, con efecto mojado y accesorios. Para el make up, prefiere labiales rojos intensos