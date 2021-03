La Municipalidad de la Capital prepara un homenaje por los 100 años del nacimiento de Astor Piazolla, que se cumplen el próximo 11 de marzo. Ese día, al anochecer, en los jardines del Museo de la Historia Urbana (en el Parque sobre 25 de Mayo) habrá música y tango para recordar al genial músico y compositor, en el que actuarán Belén Ramet y Luz Ramírez, junto a Lucio Flores y también se presentará el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo.



La secretaria de Cultura del municipio capitalino, Sandrá Barceló, confirmó la realización de este recital, organizado entre el Cine Teatro Municipal y el MHU, que están bajo su órbita, y destacó que cómo se quiere cumplir al máximo con los protocolos, "para seguir estando bien", es que no se organizó como un concierto, con sillas, sino que se utilizará el espacio verde, haciendo cumplir el distanciamiento y no tendrá más de 40 minutos de duración.



"Si hablamos de tango no podemos dejar pasar, son 100 años de su nacimiento y con lo que ha cambiado la expectativa de vida, hoy mucha gente que aún está con vida, ha podido escucharlo, ha compartido su época. Está entre las máximas figuras del tango, él merece el reconocimiento del pueblo argentino", dijo la funcionaria, quien adelantó que también habrá una charla para recordar aspectos de la trayectoria del homenajeado.



La interpretación de la música del gran compositor nacido el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, llegará de la mano de Belén Ramet y Luz Ramírez, que -como ya había adelantado este diario- mostrarán su "Piazzolla x mujeres" un proyecto que las llevó a reversionar piezas del repertorio cantado del famoso bandoneonista para llevarlas a piano y al registro soprano. Ese día, además de la actuación en vivo, estrenarán el clip que grabaron en el Club Social.



Por otra parte, como no podía faltar la danza, el Ballet Municipal San Juan Nuestro Tiempo también celebrará al maestro. Su director, Gerardo Lecich, contó a DIARIO DE CUYO que mostrarán nuevas coreografías sobre temas icónicos de Piazzolla. "El problema que tiene la música de Piazzolla es que tiene piezas muy largas, por eso hemos elegido dos versiones pequeñas de tres minutos cada uno y haremos un mix de movimientos puros de tango y movimientos fantasía donde los chicos muestran otras capacidades de baile, un poquito de contemporáneo, que no son propiamente de tango porque Piazzolla lo permite, o lo exige de alguna manera" adelantó Lecich sobre la puesta que también tendrá un vestuario especial para esta puesta más moderna. "En sus orígenes a Piazzolla se lo criticó porque se había salido del tango y después se lo ha reconocido como tanguero, por supuesto haciendo una renovación, entonces lo que quiero con las coreografías es que se vea la esencia del tango, pero con cosas que no son propias del estilo tradicional" apuntó el director sobre lo que montarán en este show, para el que están trabajando con la música de Libertango y un popurrí con varias obras entre las que está Verano porteño y Lo que vendrá.



"Los bailarines pasamos por etapas, primero tenemos que aprender a caminar un maestro tradicional, después a bailar un maestro tradicional, y después viene Piazzolla, es un desafío para el bailarín, es un crecimiento, no se lo puede abordar de entrada. Es un peldaño más arriba" dijo Lecich si ocultar su gran admiración por el músico que este mes está siendo recordado con varios conciertos, incluido un ciclo en el Teatro Colón.

