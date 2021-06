Illiana Patricia Rodríguez debutó como escritora este mes presentando El viaje de la abeja Lola, su primer libro, destinado a los lectores más pequeños, rubro en el que piensa seguir desarrollándose. Ella es docente de nivel inicial, conoce la primera infancia y por eso pensó en una historia que hablara de las emociones, contó a DIARIO DE CUYO la flamante autora, que es de Albardón y también trabaja en ese departamento, en el jardín Pastorcitos de Belén del Colegio Nuestra Señora de los Desamparados.



Tras un año de trabajo, vio la luz la publicación de la sanjuanina que es un cuento para niños de 4 a 8 años, con ilustraciones del porteño Alejandro Gallelli, dibujante de gran trayectoria, que ha intervenido en decenas de otros libros infantiles, además de trabajar en películas animadas argentinas, publicidades, para Estrada y Billiken, con participaciones internacionales como en History Channel y Fox. Fue editado a todo color por la editorial local Abdulah, que por primera vez tomó material infantil.



Rodríguez destacó el trabajo del ilustrador para conseguir un libro que puede ser interpretado perfectamente a través de las imágenes, sin la necesidad de tener en cuenta el texto, lo que lo hace accesible a niños que aún no saben leer.



'Elegí una abeja porque no hay un insecto más maravilloso, es trabajadora, trabaja en grupo. Como maestra jardinera, busqué que la persona que lo vaya a usar para enseñar, pueda ver distintos hábitats, con animales de la granja y de la selva, emblemáticos de esos lugares' comentó sobre su personaje, que tendrá que lidiar con las emociones que le provocará cada nuevo destino.



La motivó el deseo de aportar su granito de arena para el aprendizaje de los niños y destacar el valor de la infancia y también sobre la importancia de permitirles a los hijos explorar el mundo. Justamente por eso, es su historia personal lo que la movió a dedicarle este cuento a su hija Lola. 'Soy madre de tres chicos grandes en la facultad, Lola llegó después de 17 años y el embarazo no fue muy bueno. Nació sietemesina, estuvo mucho tiempo en Neo, en terapia, con muchos cuidados, pesó 1.800, así que estuvo en incubadora' contó sobre el nacimiento de Lola, que tiene hoy 4 años y sabe que el libro se llama así por ella. 'A veces me pregunta ¿'Ahora soy famosa'?' compartió Rodríguez sobre cómo se vive puertas para adentro el debut literario que espera poder continuar más adelante. 'Este libro acaba de nacer, pero ya el ilustrador y el editorial me preguntan si haremos una segunda parte', comentó y no lo descartó en un tiempo más. Por ahora, le quedan pocos ejemplares de la primera edición y está 'muy emocionada' con el resultado.