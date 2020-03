"Del teatro a la pantalla' se llama el programa que el Ministerio de Turismo y Cultura lanzó recientemente, y que tiene como principales protagonistas tanto al Teatro del Bicentenario como al Auditorio Juan Victoria y al Museo de Bellas Artes Franklin Rawson. Las tres instituciones ofrecen en sus sitios web y redes videos y contenidos vinculados a espectáculos y actividades que pasaron por sus escenarios y salas, para que puedan ser disfrutados ahora través de un dispositivo conectado a internet, de forma totalmente libre y gratuita. Solo habrá que ingresar al sitio oficial de cada uno de ellos, o a sus cuentas en distintas redes (Instagram, Facebook), para poder disfrutarlos.

> Teatro del Bicentenario

teatrodelbicentenariosanjuan.org/quedate-en-casa



* El Mesías. Ballet de Mauricio Wainrot; una pieza sublime basada en el oratorio de Haendel, que invita a un viaje espiritual e introspectivo, de la mano de un ballet sanjuanino, encabezado por Victoria Balanza y Gerardo Marturano como invitado. Además, una entrevista con su creador, coreógrafo internacional y ex director del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín; y con Balanza, ex primera bailarina del San Martín, en la que fue su despedida de los escenarios.



* La Flauta Mágica. Ópera con puesta en escena original para el TB de Eugenio Zanetti, llevada a escena con artistas locales y solistas invitados. Además, un especial donde se cuenta el proceso de creación de este estreno mundial en español de la magnífica pieza de Mozart, con entrevistas a artistas y directores.



* Además, entrevista a artistas involucrados en las distintas producciones, el concierto de la Gala Lírica de la Ball State University, un especial por su 3er aniversario donde se habla del desafío de la creación del principal coliseo local y, de yapa, un paseo en 360º por las instalaciones del Teatro.

> Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson

museofranklinrawson.org



* El MPBA ha preparado para descargar e imprimir el libro infantil "Pequeños grandes artistas', para que los más pequeños -de entre 5 y 12 años- se entretengan junto a sus padres en casa. Este libro para trabajar y colorear contiene una cuidada selección de obras de la Colección Permanente. Puede descargarse a través de la página web y redes sociales Facebook e Instagram.



* Recomendación de lecturas: Publicaciones editadas por el museo a través de Issuu (https://issuu.com/museofranklinrawson). Propuesta pensada para página web y redes sociales Facebook e Instagram. Para jóvenes y adultos.



* Juegos interactivos en la red. Destinados a público en general, es una propuesta para entretenerse y aprender con obras de la Colección. De complejidad creciente y fácil acceso para compartir por redes sociales Facebook.



* También se puede consultar la Convocatoria anual a proyectos expositivos, destinado a artistas visuales y curadores nacionales o extranjeros, con formularios online con bases y condiciones en la web.

> Auditorio Juan Victoria

auditorio.sanjuan.gob.ar



* Como si estuvieras sentado en la primera fila, bien cerquita de todos los detalles e incluso de los que no se pueden apreciar desde las butacas; podés revivir o escuchar por primera vez el concierto de Lito Vitale Quinteto "Ese Amigo del Alma', junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, dirigida por Emmanuel Siffert a través de YouTube. En ese mismo canal están disponibles la Misa Criolla y el concierto de la Trova Rosarina en el Auditorio. En la página de Facebook del Juan Victoria también se pueden ver algunos videos de actuaciones de distintos artistas como Let it be, con la Sinfónica de Villa María y algunos recitales de la Camerata San Juan, por citar algunos.



>> MÁS ACTIVIDADES



Centro Cultural Contegrand (CCCG) también preparó contenidos para disfrutar. Ingresando a las redes del CCCG podés disfrutar de "Cuenta Cuentos' -en conjunto con la Biblioteca Echagüe-, destinado a público joven, con cuentos de diferentes géneros literarios; y planteo de actividades a los interlocutores que serán publicadas en las redes.



También hay un Showcase online: mini set orientado al estilo unplugged, por el cual circularán diferentes bandas emergentes locales. Y Santiago Orquera dictará un ciclo de introducción al Parkour a través de las redes sociales.



Por su parte, la Dirección de Acción territorial y ENERC cuenta con Videos de concurso de cortometrajes "Comunidades Lingüísticas: Identidad y Salvaguardia', Programa de Cooperación Iberoamericana Ibercultura Viva y Comunitaria (De España, Chile, Ecuador, México, Guatemala, Argentina, Brasil y Uruguay. Pueden buscarse en las redes del Ministerio de Turismo y Cultura.



Y las Dirección de Bibliotecas Populares invita a disfrutar de la lectura y comparte diferentes bibliotecas digitales para todos los gustos: Cuentos Contados de Conabip (www.conabip.gob.ar), Plan Nacional de Lecturas (planlectura.educ.ar) y Libros en Evolución (por Luis Avila, en YouTube), entre otras.