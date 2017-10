Maluma (24) es uno de los cantantes latinos más deseados del momento y la efusividad que despierta en sus fans puede convertirse muchas veces en algo difícil de manejar.

La reacción de Maluma no cayó nada bien en el público, que salió a opinar a través de las redes sociales: "No te comportaste como hombre con la chica en Guadalajara, que feo eres", "Así no se trata a una mujer", "Te falta un poco de humildad con tus fans", " A ustedes se les olvida que son lo que son por la gente".