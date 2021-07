En mayo pasado salió al ruedo Salvar el recuerdo, el nuevo disco de Martina Flores, que presentó en vivo y en formato "full band" en junio, con una puesta impecable en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario. Tres fechas consecutivas que se agotaron como pan caliente, excelentes repercusiones en las redes y de boca en boca, gente que se quedó sin tickets, otros con ganas de repetir y un equipazo dispuesto a más, no podían no desembocar en una nueva fecha. Y así fue. El próximo fin de semana, la artista sanjuanina volverá al mismo escenario a desgranar los temas del disco, como Irreversible, El olvido, Te pido y Rompe y Repara; además de otros de más larga data.



"Siento mucha gratitud y felicidad por las funciones del mes pasado y estoy muy ilusionada de poder volver al teatro este sábado. Literalmente siento que este disco me salvó el año y la pandemia; y los shows también, fueron hermosos. Se vivió una energía muy linda porque todos los que participamos (músicos, escenógrafas, vestuaristas, iluminadores) amamos lo que hacemos y hacía tiempo no podíamos hacerlo. Trabajamos muchísimo todos para brindar un espectáculo integral y emotivo y creo que se logró. Me emocionó mucho el compromiso de cada persona que participó y también el hecho de que se agoten las entradas fue muy movilizante. Realmente no me lo esperaba. Como quedó gente fuera decidimos agregar una función más y les recomiendo de corazón ir si quieren vivir un momento especial para conectarse con la música y las emociones", expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO la cantautora. "Para nosotros los artistas es muy importante que la gente se entusiasme en ir a conciertos locales y compre su entrada. Eso posibilita que la industria de alguna manera de a poco comience a volver al ruedo", agregó la protagonista de una postal que no es moneda corriente en la provincia, menos aún en medio de este trance, pero que algunos han podido vivenciar junto a un público tal vez más predispuesto a disfrutar de lo que pasa en casa. "Sí, y aparte como no se puede viajar tanto y tampoco hay conciertos masivos, ha provocado que la gente se vuelque a mirar lo que hay aquí. Es muy positivo si lo vemos así. Y es necesario, el sector ha sufrido mucho la pandemia", señaló Martina, esperanzada en que esto se sostenga -para ella y para sus colegas- cuando los tiempos mejoren. Mientras tanto, disfruta lo que depara esa hora mágica de show, que comparte con Josue Astorga, Diego Vega, Matías Inostroza, Santiago Molina, Lucas Lillo, Rodrigo Ovejero, Caro Pedraza, Maite Benavidez e Iván Frías.



"Hay un trabajo muy exhaustivo y coordinado entre música e iluminación. Lo visual intenta reflejar a la par las emociones de la música. La escenografía es súper importante también. Intenté pensarlo más como una obra de teatro en escenas y no sólo canciones, para dar un impacto mayor al espectador", señaló la artista, para quien "ser genuina y transparente, estar viva en el escenario y tener un mensaje que para mí es importante comunicarle al otro", parecen ser las claves de su conexión con la gente. "Creo que ahí se da la empatía y la simpatía con el artista, cuando lo que te dice te resuena en algún lugar. Lo que intento es que salgan modificados, que sea una experiencia emotiva", concluyó.



Dato

Salvar el recuerdo. Sábado 24 de julio, 20 hs, Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario. Entrada $400 en boletería de 9 a 16 hs o a través de www.tuentrada.com