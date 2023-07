Una nueva jornada del juicio en el Reino Unido contra el actor Kevin Spacey por agresiones sexuales se llevó a cabo hoy, con las declaraciones de una supuesta víctima que aseguró que el oscarizado intérprete tuvo relaciones sexuales con él no consentidas.



Spacey, conocido por títulos como "House of Cards" y "Belleza americana", entre más, afronta una serie de doce cargos por presuntas agresiones sexuales a cuatro hombres diferentes que tienen ahora entre 30 y 40 años y que se remontan al período de 2001 a 2013, cuando vivía y trabajaba en Londres.



La presunta víctima, cuarta en dar su testimonio, contó cómo el actor empezó a "restregar su cabeza sobre mis partes íntimas", luego de haberse quedado dormido tras comer pizza y fumar marihuana, informó la agencia de noticias AFP.



El denunciante, del cual no trascendió su identidad, explicó que había dejado hacer al actor porque "no quieres molestar a alguien tan poderoso en la industria en la que estás intentando entrar".



También dijo que se quedó dormido durante unas horas y que cuando despertó, su bragueta estaba abierta. "Acababa de realizar (un acto sexual) sobre mí", aseguró el denunciante. "Nada de lo que pasó fue consentido", añadió.



Ante el rechazo expresado por la presunta víctima, Spacey le habría pedido irse de inmediato y no contar a nadie lo que había pasado, continuó el denunciante.



Se trata del primer juicio que enfrenta Spacey en el Reino Unido desde que surgieron las primeras acusaciones de agresión sexual en 2017.



Desde el inicio del caso, las acusaciones fueron negadas de manera contundente por el famoso actor y ganador de un premio Oscar.



El año pasado, el intérprete había sido sobreseído en Estados Unidos en otro juicio en el que el actor Anthony Rapp denunció que cuando tenía 14 años había sido abordado sexualmente por Spacey.