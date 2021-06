Es puntano, estudia piano y gracias a un afinador ruso de Mendoza que fue a afinar su piano y le habló de ella, se enteró de una prestigiosa profesora de ese instrumento en San Juan y no dudó en contactarla para continuar formándose a su lado. 'Yo me quiero ir a San Juan a estudiar con esta mujer', dijo decidido, y así fue. Esa profesora es Ana Inés Aguirre, quien imparte sus clases en la Escuela de Música dependiente de la FFHA de la UNSJ; y fue quien recibió a Giuliano Riccobelli cuando en septiembre de 2014 se trasladó a San Juan junto a su hermana (estudiante de ingeniería) y al año siguiente ingresó al "Profesorado Universitario de Música: Piano'. Días atrás, a pocos pasos de recibirse -le quedan apenas cinco materias- el joven de 24 años se convirtió en uno de los solistas ganadores en el certamen Ciclo de Música Clásica 2021, que el gobierno de San Luis organizó para alentar y ayudar a los artistas en tiempos de pandemia; y donde ganó 20 mil pesos y además la posibilidad de hacer un concierto en vivo vía streaming (entre junio y octubre) desde alguna importante sala de San Luis. Concierto cuyas obras son justamente las que debió presentar para el competitivo, al que su profesora lo alentó a inscribirse.



'Debido a la pandemia me sentí un poco estancado, porque la parte de escenarios estaba muy parada. Un día en las redes vi esta convocatoria, se lo comenté a mi profe en abril y me alentó a que lo hiciera. Enviamos mi CV, entre otras cosas, y tenía que hacer una propuesta artística de más de 45 minutos', contó a DIARIO DE CUYO. 'En nuestro caso la propuesta fue un recital que abordara el piano a lo largo de la historia, desde el Barroco hasta el Siglo XX, así que retomé unas obras que ya había trabajado con Ana y otras que preparamos para esto'.



Para la primera parte, Giuliano interpretó dos sonatas, K380 y K27, de Doménico Scarlatti; y luego pasó al Romanticismo con Rapsodia en Si m de Johannes Brahms. La segunda parte inició con Nocturno op póstumo en do # menor, Fantasía Impromptu op 66 y estudio op 10 N¦12 Revolucionario de Frederic Chopin; y culminó con el impresionismo francés, con la Sonatina, de Maurice Ravel.



'Me motivó mucho ponerme a preparar las obras, ponerme a la altura de la situación y preparar recital en medio de toda esta situación, fue un desafío muy interesante', apuntó Giuliano, que ya tiene planes para cuando termine su carrera: perfeccionarse en Europa y luego regresar a compartir su arte y sus conocimientos como concertista y docente a San Luis y también a San Juan. 'El vínculo con San Juan creo que no lo voy a cortar nunca, porque me ha brindado muchísimas experiencias muy hermosas', expresó.