Figuras consagradas del mundo artístico nacional e internacional y noveles profesionales del espectáculo. Música clásica, brasileña, rock, electrónica o pop; danza y stand up; esta es la oferta más que diversa que llegará a San Juan durante octubre. La agenda de espectáculos previstos para el mes que comienza mañana, permitirá disfrutar del destacado Ballet Estable del Teatro Colón, de los sonidos acústicos que propone en su espectáculo el DJ Hernán Cattaneo, o una de las voces consagradas del tango como Raúl Lavie; también apreciar el talento de los guitarrias Jennifer Batten, Vernon Neilly y Marcelo Roascio; o reir con el particular humor del Oficial Gordillo o el "stand up astrológico" de Joe Fernández. Además, en el penúltimo día del mes, tendrá lugar la 6º función de Abono de Mozarteum, que pondrá en escena a dos prodigios del piano, como son la argentina Karin Lechner y Natacha Binder que actuarán con conciertos para dos pianos.





Raúl Lavie



Día, hora y lugar: Martes 9 a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria.



El reconocido cantante trae su Música para mi pueblo, en el que interpreta los mejores tangos.



Entradas: $300 general, en boletería de la sala. Auditorio Juan Victoria.



Jennifer Batten, Vernon Neilly y Marcelo Roascio



Día, hora y lugar: miércoles 3, a las 21 en el Teatro Sarmiento.



Los famosos guitarristas darán una clase magistral y un show en la provincia para los amantes de las cuerdas y también para el público en general.



Entrada: Libre y gratuita.



Joe Fernández



El actor propone un "Stand up astrológico".

Día, hora y lugar: Viernes 5 a las 22 en el Centro Cultural Conte Grand

Entradas: $450 en Tarjeta Data



Miguel Martín



Día, hora y lugar: Viernes 5, a las 21 y a las 23.30 en el Teatro Sarmiento

El actor tucumano es el Oficial Gordillo, y llega con su nuevo show unipersonal "Choriando a la lo grande". Lleno de humor para reír hasta caerte de la silla.

Entradas: $350, $400, $500, $600 a la venta en Farmacia Echegaray y Hoffman Instrumentos Musicales.



El plan de la mariposa



La banda de rock psicodélico está presentando "Devorados por el Tercer Ojo", actualmente culminaron su segunda gira por Europa que los llevó durante un mes por Dinamarca, España, Alemania y Holanda.

Día, hora y lugar: Viernes 5 a las 21 en Ladran Sancho

Entrada: $200.



Manuel Wirtz

Día, hora y lugar: el 6 de octubre a las 22 en Renato Eventos

Luego de su exitosa gira "USA Tour 2017" -que incluyó shows en Nueva York, Miami y Carolina del Norte- y de agotar entradas en La Trastienda con un concierto acústico, vuelve a presentarse en San Juan para compartir todos sus éxitos.

Entradas: $250 en Farmacia Echegaray y Hoffman Instrumentos Musicales.



Ana Paula Da Silva



La cantante brasileña trae su disco Raiz Forte.

Dia, hora y lugar: Sábado 13, a las 21, en el Cine Teatro Municipal

Entrada: $200 en boletería de la sala.



Un poco locos. Canciones para recordar

Día, hora, lugar: El domingo 14 a las 17 en el Teatro Sarmiento.

Espectáculo infantil que llega desde Mendoza. Una historia musical narrada por Lupe. Lupe es la hermana de Miguelito. En el día de muertos, a punto de cantar su primera canción, algo especial les sucede y reviven juntos su mágica historia al cruzar al más allá.



Dale Q'va



Día, hora y lugar: Domingo 14, en Sala del Sol .

La banda cordobesa regresa a la provincia, y grabarán en vivo.

Entrada: $200. Anticipadas en boletería de Luna Morena y Kiosco 24 (Santa Fe y Rioja)



Sobredosis de Soda



Día, hora y lugar: El Lunes 15, a las 21.30 en el Teatro Sarmiento.

Anticipadas en Data, Hoffman instrumentos musicales y boletería de la sala. $350, $400, $450, $500.



Germain y la banda de Sebastián



Los músicos del fallecido cuartetero cordobés regresan para tocar una vez más en San Juan.

Día, hora y lugar: Domingo 20 en Sala del Sol (Luna Morena)

Entrada: $200 en boletería de la sala y Kiosco 24 (Santa Fe y Rioja)





Ballet Estable del Teatro Colón



El cuerpo de bailarines que dirige Paloma Herrera actuará en San Juan presentando Concierto para violín Nº1 de Bruch, del norteamericano Clark Tippet; Por vos muero, del español Nacho Duato; y Tema y variaciones, de George Balanchine.

Día, hora y lugar: Jueves 25 a las 21.30 en el Teatro del Bicentenario

Entradas:$150, $300, $450, $600 . En boletería de la sala, de 10 a 20. Días de función, desde las 17.



Chano



Día, hora y lugar: 26 de octubre, a las 21.30 en Hugo Espectáculo

Chano Charpentier vuelve a San Juan con su nuevo disco, atravesando su etapa solista tras Tan Bionica.

Entradas: Entrada, meet & greet y prueba de sonido: $2200. Entrada general : $600.





Hernán Cattaneo



Día, hora y lugar: sábado 27, a las 21.30 y el domingo 28 a las 20, en el Teatro del Bicentenario.

El DJ presenta Connected, un espectáculo sinfónico.

Entrada: $800, $1.100, $1.600, $2.000 y $2.500 en boletería de la sala, de 10 a 20.





Karin Lechner y Natacha Binder



Día, hora y lugar: Martes 30 a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Las prodigiosas pianistas actuarán a dos pianos en la 6º Función de Mozarteum. Entradas: $500 y $350 (alumnos Escuela de Música) en Av. Ignacio de la Roza, 161 oeste.