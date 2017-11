Una nueva denuncia de abuso sexual golpea a Hollywood, ya que la actriz Kristina Cohenacusó a su colega Ed Westwick —conocido por la serie Gossip Girl— de haberla violado tres años atrás.

A través de una publicación en Facebook, Cohen contó que mientras trabajaba para el programa Californiaction, ella, junto con su pareja, indicada como un amigo productor del supuesto abusador, asistieron a la casa del actor, situación en la que Westwick propuso que todos tuvieran sexo.

Ante tal petición, la actriz quiso retirarse, pero su acompañante le pidió que se quedaran para no incomodar al intérprete . "Me fui a descansar al cuarto de huéspedes, donde me quedé dormida. Allí desperté abruptamente con Ed encima mío y con sus dedos dentro de mí", detalló la actriz en su mensaje.

En ese momento, la mujer frenó al actor, pero este reaccionó de forma violenta. "Luché con él lo más duro que pude, pero él me agarró la cara, me sacudió y me dijo que quería tener sexo conmigo. Quedé paralizada, aterrorizada, no podía hablar ni moverme. Luego me sujetó y me violó", reveló.

"Ahora me doy cuenta de la forma en que estos hombres con poder se aprovechan de las mujeres", aseguró la joven. Por último, la actriz expresó que espera que su testimonio "ayude a otros a saber que no están solos, que no tienen la culpa, y que no es su culpa".

Tras conocer la acusación, el actor nacido en Hertfordshire, Inglaterra, se defendió y negó los hechos por Instagram. "No conozco a esta mujer", sentenció en su breve mensaje.