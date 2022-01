Fue por décadas, desde que se fundó la Ciudad de San Juan, el epicentro de reuniones sociales, de conflictos políticos, de disputas armadas; de acontecimientos históricos y encuentros familiares. Pero también fue el espacio que contuvo a cientos de víctimas del Terremoto de 1944; de la atención sanitaria y hasta de las noticias que llegaban a la provincia a diario. Y testigo además, cuando la ciudad fue reconstruida y modernizada. La Plaza 25 será por eso el foco de atención de la nueva muestra visual que prepara el Museo de la Historia Urbana -perteneciente a la Municipalidad de Capital-, en conmemoración del 78º aniversario del Terremoto de 1944. "En el centro del sismo: Plaza 25 de Mayo (antes, durante y después del terremoto)", es el título que tiene esta exposición que incluirá alrededor de 50 fotografías antiguas y actuales sostenido por la documentación recolectada de múltiples fuentes como es el propio archivo del museo (que se construyó a base de numerosas donaciones de particulares y vecinos de Capital); del Archivo General de la Nación y del Archivo Provincial de Mendoza. Además, contará con aportes también de la asociación Fotógrafos Independientes Sanjuaninos, para completar el recorrido visual con escenas contemporáneas de lo que es hoy la plaza. A partir de este 15 de enero, la muestra quedará habilitada con acceso libre y gratuito para el público (ver DATO). El montaje de las imágenes ocupará el perímetro exterior del complejo. La licenciada Natalia Segurado, directora del MHU, explicó acerca del leitmotiv de esta actividad cultural: "El hilo conductor temático de esta nueva exposición es la plaza misma y como espacio público, lo que representó a lo largo de la historia para los sanjuaninos. Fue el centro del encuentro social para muchas familias por la primera mitad del siglo XX, pero cuando ocurrió el terremoto fue un gran centro de operaciones en el cual se repartían alimentos, se atendían enfermos; se armaron carpas y hasta hubo una iglesia de emergencia. Con los años posteriores, la plaza fue escenario también de muchas otras historias aún anónimas. Por eso, desde el principio que me tocó estar al frente del museo, me atrajo mucho poder estudiar el lugar central que ocupó la plaza en la vida de la ciudad y cómo la sociedad sanjuanina se constituyó alrededor de esta". Entre las escenas de la vida cotidiana y urbana que fueron capturadas por las cámaras de cada época, se puede apreciar cómo era la plaza en 1880, una cuadricula de terreno que tenía un aspecto más cercano a un potrero; otras postales, por ejemplo, hablan cómo hombres y mujeres posaban para tener un recuerdo familiar, pero de repente, hay un contraste de tales escenas con otras llenas de dramatismo, resignación y desamparo cuando las víctimas del sismo no tenían dónde pasar sus días. Como también, momentos donde circulaban las noticias de forma oral y cuyos titulares eran copiados en un gran pizarrón. Estas y otras escenas más conforman una galería en la que estará disponible para que cualquier visitante, casual o interesado, pueda seguir la evolución histórica de un espacio urbano que perdura en el tiempo.







Otras actividades

El MHU, sumó nuevos puntos de localización para el Circuito de Realidad Aumentada, un mapa digital e interactivo que permite rememorar la ciudad antigua de San Juan a través de UrbanAR. Funciona con escaneo de QR con cualquier dispositivo móvil. Además, habrá otras intervenciones y actividades conmemorativas sobre el terremoto. El viernes 14 a las 19 hs en Iglesia Inmaculada Concepción, la conferencia de la profesora Inés González con la muestra visual temática, que durará hasta el viernes 21 de enero de 19 hs a 21 hs. En el Centro Cultural Estación San Martín (viernes 14 a las 20.30) comenzará "A 78 años del Terremoto: Nuestra Estación, eje el renacer sanjuanino", charla abierta a cargo de las profesoras Luciana Bustos y Mariela Zappalá.

DATO

En el centro del sismo. 50 fotografías sobre la Plaza 25 de Mayo. Serán montadas desde el 15 de enero y de acceso libre para todo público. Durará hasta fines de febrero.