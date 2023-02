"Coincidencias y contrastes" es el título de la muestra con obra del destacado dibujante, pintor y escultor Humberto Costa que abrirá el próximo 1 de marzo (a las 20 hs) la temporada 2023 de la galería Artify. Con la curaduría de Jamile Apara, la sala de calle mitre tiene preparada una exhibición que es una selección de pinturas y dibujos de distintas épocas de la trayectoria de Costa, que hace años está marcada por la abstracción, aunque un autorretrato da una muestra de su capacidad figurativa.



El artista viene dos exposiciones en solitario también en la Estación San Martín el verano de 2022 y en el Museo Franklin Rawson y ahora suma una tercera muestra en poco tiempo.

Cuadros de distintos formatos y técnicas son parte de la selección



"Va de la figuración a la abstracción, de la monocromía a la paleta de complementarios y explosión de color, de la pequeña obra fruto de una noche de insomnio a la obra de grandes dimensioens" explica en un texto la curadora Jamile Apara. De hecho fue la galería quien había propuesto el año pasado abrir con este "pequeño fragmento de Costa, dar un esbozo al espectador de las diversas técnicas, formatos, manejo del color y disciplinas en las que el autor ha ido incursionando en su constante devenir por el arte" continuó Apara.

Autorretrato. Costa hizo su retrato hace un tiempo.



Por su parte Costa, recibió con gran beneplácito esta idea. "Es una invitación de la galería y ellos han elaborado el título 'Coincidencias y Contrastes' porque tiene obra de distintas época, les interesaban distintos formatos, hay obra grande, pequeña y mediana para hacer un panorama de distintas opciones que he ido trabajando. Las técnicas de estos últimos años es abstracta, donde la figura está sugerida o asociada por el espectador, pero no hay una muestra de la figura directamente. Mi trabajo que se ve en las últimas décadas ha sido orientado a la abstracción" dijo, aunque aclaró que en la exposición "hay un autorretrato mío, alguna que otra figura humana, como una neo figuración, pero no hay un compacto de ni abstracción ni figuración, por eso el título" apuntó.

Varios dibujos fueron elegidos en esta ocasión.



Será una muestra especial para Costa, porque por primera vez en muchos años no estará con su amada Estela Pelaitay, su compañera por 15 años, quien murió repentinamente el 23 de enero pasado. "Estela significó para mí una gran compañera en la vida y en el arte, los años que conviví con ella trabajamos de forma intensa, continua porque ella también hacia pintura (presentaron una exposición juntos en 2022 en la Sociedad Israelita). Ella forma parte también de la producción de los últimos años. Los diálogos, la opiniones, las propuestas compartidas, hacen que en mi obra ella esté presente. Con lo que pasó será encarar de nuevo mi actividad artística y mi vida diaria, fue una pérdida tan repentina" manifestó el artista, que confesó que los momentos de mayor pena sirven también. "Toda mi vida el arte me ha servido para mitigar, elaborar cosas nuevas, como un bálsamo. El arte si uno lo practica diariamente es como respirar para mí", apuntó Humberto Costa, que volverá a ser protagonista con su obra.