Mañana llega el estreno en Argentina y en San Juan dos de los cines tendrá hoy avant premier de Doctor Strange 2: En el multiverso de la locura y la expectativa es enorme entre los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).



Esta nueva película en solitario de uno de las figuras más fuertes en este momento de la franquicia, que funcionará como el núcleo para mostrar y abrir más el panorama, está dirigida por Sam Raimi y vuelve a tener como protagonista a Benedict Cumberbatch. También aparecerán Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong y Xochitl Gomez.



La punta del iceberg de esta trama se vio en Hombre Araña: Sin camino a casa, con la apertura del multiverso a causa de un hechizo fallido- más bien prohibido-, ahora en esta secuela las consecuencias de aquello estarán a la vista y desde Marvel han decidido poner en este filme- el sexto de la Etapa 4- toda la carne al asador y hacer que todo sea posible.



El poderoso mago se atrevió a manipular el tiempo y el espacio y ahora deberá restaurar un mundo en el que todo cambia.Ahí estarán Wong, el Hechicero Supremo y la Bruja Escarlata, para enfrentarse a un nuevo y misterioso adversario.



Algunos se atreven a pensar que la Bruja escarlata- el personaje de Olsen- será la villana de esta historia apoyados en que en el trailer, Wanda le dice a Strange: "Infringes las normas y eres un héroe. Lo hago yo y soy el enemigo. No me parece justo". Parece ser en referencia a lo que hizo en Westview: En la serie de Disney+ "Wanda Vision", la vengadora crea un mundo para traer de vuelta a Visión (Paul Bettany), caído en el chasquido de Thanos. Por su relación con otras líneas argumentales y personajes, podría ser necesario repasar algunas de las series ya estrenadas, como "What if...".



En esta Doctor Strange 2, se verá como algunas realidades están colapsando y el personaje de America Chavez (Xochitl Gomez) irá buscando la ayuda del Hechicero Supremo; también habrá diferentes versiones de los grandes héroes de Marvel.



Por todas las aristas y los personajes que reunirá, sin dudas, esta entrega del MCU no dará respiro y llevará al espectador en una montaña rusa de emociones.