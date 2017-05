No pasa desapercibida la vertiginosa carrera de Juan Pablo Jofré Romarión, especialmente

desde que puso un pie en Nueva York, donde se radicó a fines del 2000, armó su carrera y encontró el amor en una prestigiosa fotógrafa oriunda de Seúl (Corea del Sur). A partir de entonces, el bandoneonista sanjuanino -que comenzó a tocar el instrumento de manera autodidacta- ha tenido experiencias increíbles y grandes sueños concretados, en lo profesional y lo personal. Y la próxima semana, el joven talento que no para de expandir su propia música por el mundo, regresa al país para brindar otro concierto, pero con características especiales: es la primera gira argentina que lo llevará por Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y, claro, San Juan. Y también es la primera vez que este "exponente del tango nuevo", como lo califican medios nacionales que ya han posado los ojos en él, viene con su ensamble multicultural JP Jofré Hard Tango Chamber Band (ver aparte). Una visita que se concreta luego de un 2016 agitado (año en el que estuvo por estos pagos) y con varios momentos para atesorar. De algunos de ellos, que seguramente están entre los principales, habló con DIARIO DE CUYO el discípulo de los grandes Daniel Binelli y Julio Pane; y eterno admirador de Piazzolla.





- Tres discos en tu haber: Be like water, Hard Tango y Manifiesto. ¿Cada uno marca tu evolución?



- Sí, cada disco es una etapa, una vivencia y una experiencia, uno va creciendo aprendiendo y después evoluciona, si no se aprende no se evoluciona. Creo que Manifiesto es lo que más fruto me ha dado como persona y será un lujo enorme poder presentarlo por primera vez en el Auditorio Juan Victoria (mi segunda casa) con mi quinteto de New York.





- Tu recital en la empresa Google. ¿La vuelta al mundo en minutos (los que duró el recital)?



- Fue una buena experiencia, hoy en día con el tema de la globalización y a la velocidad que viaja la información es increíble ver cómo se difunde la misma.





- JP Jofré en el NY Times. ¿Jugando en ligas mayores?



No sé, no me siento en las ligas mayores, no pienso en eso y no me interesa, uno debe ser un profesional y ser un ejemplo sin pensar a qué liga pertenece, creo.





- También estuviste en el Met. ¿Un lugar para elegidos?



- Me siente muy contento de tocar en el Metropolitan de New York, es un público muy interesante y son cientos de miles de personas de todo el mundo que pasan y se renuevan continuamente. Tener la oportunidad de tocar ahí toda mi música es un gran lujo del cual estoy agradecido.





- Hiciste el Carnegie Hall de Nueva York. ¿Quiénes tocaron ahí?



- Lo inauguró oficialmente Tchaikovsky y pasaron todas las grandes figuras de la música: Benny Goodman, Duke Ellington, Piazzolla, etcétera... creo que todos los grandes pasaron por ahí. Mi debut fue como compositor e invitado del gran violinista español Francisco Fullana, un genio a quien actualmente le estoy escribiendo un concierto para violín y bandoneón que se estrenará en España en el 2018, en New York City con la Metropolis Ensemble dirigido por Andrew Cyr y con la San Antonio Chamber Orchestra en Texas.





- Sexta gira por Asia. ¿Otro mundo?



- Es una cultura muy diferente, muy filosófica y respetuosa con valores muy lindos. En Taiwán firme contrato por 10 años para hacer 6 conciertos todos los años con la Bachanalia Chamber Orchestra Taiwan. Creo que es una de las mejores experiencias que he vivido.





- Ya estás en Wikipedia. ¿Significa algo para vos?



- No sé, no me cambia nada a mí. Creo que uno debe mirarse por adentro y sentirse bien con uno mismo por lo que uno es y lo que uno hace, no por lo que dicen o se escribe de uno.





Fotos: Gentileza Mihyun Kang

En concierto



JP Jofré y la Hard Tango Chamber Band sonarán el martes 16, a las 21 hs. en el Auditorio Juan Victoria (entradas $100). El combo fue formado en 2008 con el objetivo de fomentar el tango contemporáneo en Nueva York, y rápidamente se posicionó en la escena mundial con obras creadas por el bandoneonista y compositor sanjuanino. Integrado por el violinista americano Eric Silberger (ganador del Premio Tchaikovsky), la violoncelista coreano-americana Amy Kang (chelista de Paquito D' Rivera), el contrabajista afroamericano Chris Johnson (jefe de contrabajos de la New Heaven Symphony) y el pianista y productor mendocino Pablo Cafici presentará el tercer disco de Jofré, Manifiesto, con 13 obras donde el autor fusiona el sonido del tango con la música clásica en un estilo que sigue la línea de Piazzolla.