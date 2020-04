Para dar respuesta a la crítica situación de emergencia en que se encuentran los espacios, salas y centros culturales independientes y autogestivos, el Estado nacional, a través del Ministerio de Cultura, hizo el llamado a gestores del sector a que participen del Fondo Desarrollar. Con el objetivo de contribuir a la sostenibilidad operativa de los espacios culturales, el plan consiste en una convocatoria concursable (que estará abierta hasta el 12 de mayo) se le brindará un subsidio económico que será destinado para gastos corrientes.



En un espectro amplio, quedarán contemplados los espacios multifuncionales tales como peñas, milongas, clubes de música, circos, danzas y salas teatrales, que realicen intervenciones de artes performáticas, exposiciones de artes visuales y audiovisuales. Pueden postularse personas humanas, personas jurídicas, asociaciones civiles, fundaciones, cooperativas, sociedades de responsabilidad limitada y sociedades anónimas. Habrá tres modalidades de ayuda: Modalidad A: espacios con capacidad hasta 100 personas (100 mil pesos); Modalidad B: con capacidad entre 100 a 200 personas (150 mil pesos); y Modalidad C: entre 200 a 300 personas (200 mil pesos). Para acceder al mismo, hay que llenar un formulario digital que se puede descargar del sitio www.cultura.gob.ar.



DIARIO DE CUYO consultó a algunos referentes y gestores de espacios conocidos en la provincia. Laura González, está al frente del espacio En Escena, que está destinado a albergar proyectos de formación y creación, para elencos, grupos y compañías de artes escénicas. La gestora, al analizar esta convocatoria, opinó: "Me parece excelente toda la línea de fomento para hacedores de la cultura. El trabajo que está haciendo el Ministerio de Cultura de la Nación es necesario para nosotros. Esta situación nos está invitando a ser más creativos sobre cómo vamos a enfrentar el futuro y desarrollar nuestro trabajo. Sin duda alguna, nada va a ser igual después de la pandemia", dijo la profesora de danza y compositora de música electrónica.



Por su parte, Carolina Herrera, del Espacio Bunker, un lugar donde se realizan exposiciones y talleres de artes visuales, consideró que, a pesar de esta ayuda, muchos de los espacios independientes quedan exentos, ya que no cumplen con los requisitos propuestos: "Siguen en gran peligro de no soportar la ausencia de público. Por eso el Estado debe hacerse presente para todos esos casos que están a punto de cerrar sus puertas, me refiero a esos espacios más chicos sin capacidad de 100 espectadores".



La Compañía de Danzas Riveros-Luna, tiene un lugar físico para desarrollar los ensayos de sus obras, pero necesitan recursos para su mantenimiento. Desde este contexto, Natalia Luna sostuvo que "mantener un espacio es muy costoso. En nuestra provincia el arte independiente cuesta que sea rentable. Así que cualquier ayuda y más en este momento es muy valorable, no sé si es suficiente, depende de cada espacio, pero es una gran ayuda. Esto incentiva, estamos obligados a idear nuevas formas de llegar al público con nuestros proyectos y obras, porque ese es nuestro trabajo, lo elegimos como sustento de vida", comentó la bailarina y docente.



Por último está Soledad Alcoba, quien junto a su padre Juan, administran el emprendimiento familiar conocido como Primera Estrella, un espacio de música y gastronomía regional, en el que se realizan numerosos conciertos de artistas latinoamericanos de manera anual. Para ella, "este programa es bastante acorde a las necesidades y me alegra que se haya incluido a los espacios independientes que no tienen otro tipo de personería o asociación". Además, llegó a la conclusión: "Creo que este tipo de convocatoria especial, apunta a sostenernos a todos de pie y fortalecer hasta que dure la pandemia y es bueno sentir que nos tienen en el radar, porque durante mucho tiempo tuvimos que sobrevivir casi solos".

ELLOS DICEN

Carolina Herrera - Espacio Bunker

"Es una posibilidad positiva para muchos espacios de gestión cultural y colectiva. Como la mayoría de los trabajadores autónomos, los gestores y artistas están pasando por un momento complejo de crisis".

Laura González

'Una alternativa económica sería generar contenido específico para redes que permita a los y las hacedoras conocer el lugar con montos de alquiler promocional. También, ayudándose mutuamente con potenciales cogestores de la sala".

Natalia Luna

"Nuestro proyecto es continuar como trabajábamos, tal vez, con pocos espectadores, pero sí somos conscientes de que esto no va a bastar, estamos ideando nuevas estrategias".

Soledad Alcoba - Primera Estrella

"Apunta a sostenernos de pie y fortalecernos lo que dure el tiempo de la pandemia. Nos ayudará a que podamos reabrir en octubre. Esto da aire y oxígeno, pero calma no, porque la incertidumbre general sigue".

Resultados del Fomento Solidario



El Instituto Nacional de la Música presentó el resultado de la Convocatoria de Fomento Solidario 2020, que otorga subsidios a músicos monotributistas del país, por un monto de 10 mil pesos. Este respaldo está contemplado para los músicos inscriptos en las categorías C y D del Monotributo, teniendo en cuenta que las personas desempleadas o que poseen trabajo informal (Monotributo Social o Monotributo categorías A y B) son alcanzadas por el Ingreso Familiar de Emergencia. Por la provincia de San Juan, quedaron elegidos la cantante Giselle Aldeco y los músicos Matías Coronado y Andrés Dech. Este subsidio resulta un apoyo económico para los artistas que se ven impedidos de trabajar en el contexto de la cuarentena sanitaria. Aldeco accedió a una comunicación con este medio y comentó: "Estoy muy agradecida ya que podré dar cumplimiento, por lo menos dos meses, de mis gastos fijos. Con la suspensión de todos los espectáculos en el mes de marzo no pude cumplir con mis gastos. Una vez terminada la cuarentena nuestro rubro será el último en volver a la normalidad. Deseo de corazón y por el bien de todos los colegas que podamos tener festivales, peñas y eventos en general para poder trabajar. Cosa que todos extrañamos mucho", expresó la folklorista y añadió: "Esta ayuda hay que devolverla. No es un regalo para los músicos. Pasada la cuarentena debemos devolver esta ayuda con una clínica, taller o actuación gratuito para escuelas y hogares", aclaró. Por su parte, el percusionista de Rumba Camión, Matías Coronado, explicó: "El fondo solidario ha sido perfecto en mi caso puntual, porque era categoría C y no facturaba por mis shows. El 60% de mis ingresos son originados por los recitales en vivo y dando clases de miércoles a domingo. Ante esa falta de ingreso, el Inamu pensó bien esta forma de alcanzar a los músicos monotributistas C. Hasta cuesta pagar el monotributo. Las clases online funciona, pero la gente se prende a poco. Esta ayuda es para subsistir comprar alimento y cosas muy necesarias de la vida diaria".



Para después de que se levante la cuarentena y pensar en alternativas con el fin de generar recursos económicos, Coronado ve complejo el panorama: "Será un proceso muy lento y tendrá que reactivarse el doble de lo normal, con respecto a los espacios y los lugares donde tengamos para trabajar. Deberá hacerse un incentivo fuerte para la producción de los artistas. Si abren los lugares y no se cobra impuestos para que puedan pagar a las bandas, sería una parte de la solución posible. También estaría bueno activar mecanismos para que los músicos que tienen conciertos online, ya no hay una buena base armada hasta ahora, puedan obtener nuevos ingresos o sistemas de financiamiento para dichas actividades", manifestó el músico.