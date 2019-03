Hace algunos años fue noticia, cuando su cortometraje Durazno -rodado con actores de la provincia en Angualasto- fue elegido por el INCAA para Historias Breves, ciclo nacional dedicado a respaldar a los nuevos realizadores del cine argentino. Y ahora, el cineasta local radicado en Buenos Aires, Francisco Ríos Flores, vuelve a los titulares de la mano de Miserere, que se exhibe en Francia como una de las 7 películas seleccionadas -de entre más de 400 propuestas internacionales- para competir en la sección Documental del Festival de Cine Latino de Toulouse, que dará su veredicto hoy.



"Miserere es un documental con recursos de ficción. Es mi ópera prima, aún no estrenada en Argentina, y trata sobre prostitución masculina en Buenos Aires, en Once precisamente. Yo vivía en ese barrio, pero no la veía. Cuando la vi, conocí un mundo invisibilizado y trágico, porque los muchachos también están muy expuestos. Es un tema complejo", explicó a DIARIO DE CUYO el cineasta, que viajó a Europa para presentar el film. "Me gusta el cine que muestra lo que no estamos acostumbrados a ver, que pone luz, que permite descubrir mundos ocultos y también accionar" se explayó Francisco, para quien estos festivales brindan más que "otra pantalla y otro público".



"Nos da un empujón y un reconocimiento que posibilita que desde ahí nos empiecen a valorar en nuestros propios lugares. Es difícil producir cine documental en la Argentina, entonces que valoren tu película en un festival extranjero, que la seleccionen entre tantas y la pasen, es muy importante", agregó.