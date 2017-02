La grilla de Radio Nacional que, por primera vez, integrará en la programación de la AM 870 envíos producidos en el interior del país, entre los que se destaca el del sanjuanino Roberto Di Luciano (Puntos Cardinales, 23 horas), se presentó este miércoles en Capital Federal. Además este año incorpora figuras de la talla de María Laura Santillán y Silvina Chediek, tendrá a Román Lejtman en la primera mañana, a Romina Manguel en el horario de 17 a 19, a Santillán con "Plato fuerte" (de 13 a 15) y a Osvaldo Bazán con "Dulces y amargos", de 15 a 17, de lunes a viernes.

Di Luciano, entre las figuras de Radio Nacional

“Queremos profundizar lo mucho y bueno que se hizo el año pasado, los contenidos periodísticos abiertos, independientes, plurales, y tener más contenidos federales. Es la primera vez que una buena parte de la programación se emite para todo el país con sede en el interior. ¿Cuál era la tara que teníamos en la cabeza por la cual no se podía hacer programas desde el interior para todo el país?, ¿por qué no tener, como tenemos ahora, paisajes sonoros rotando de todo el país?. Si vos escuchás la radio, no solo escuchás todas las voces de los diversos lugares de opinión sino también todas las tonadas”, expresó el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi.

Del encuentro que tuvo lugar en la sala de Maipú 555, participaron también los periodistas Eduardo Aliverti, Bobby Flores, María Julia Olivan, María Laura Santillán, Osvaldo Bazán, María Areces, Román Lejtman y el músico Esteban Morgado, todos los cuales participan de la nueva grilla de la emisora, y también la vicepresidenta Gabriela Michetti y el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal. En cuanto a las novedades de la nueva programación, se destacan el enroque que se producirá entre Román Lejtman, que abandonará su horario de la tarde y ocupará la primera mañana con “Poné primera”, mientras que Romina Manguel, que conducía este envío pasará a la tarde (17 a 19) para liderar “Va de vuelta”, el anterior ciclo de Lejtman.

A la tarde llegará a Radio Nacional, después de 25 años de ausencia en un programa de producción diaria, María Laura Santillán, que conducirá “Plato Fuerte” de 13 a 15 de lunes a viernes, con Martín Bilyk, Alejandro Katz, Emilia Delfino y Silvia Naishtat; y seguidamente (de 15 a 17) será el turno de Osvaldo Bazán con “Dulces y Amargos”, un programa de información de los temas más variados e invitados en vivo a la hora del mate. Por su parte, la directora de Radio Nacional Ana Gerchenson resaltó: “Quisimos que la AM sea bien local y la FM una señal federal, en la que nos escuchemos todos, como debe ser Radio Nacional. Es por eso que incorporamos a la grilla programas que se emiten desde otros lugares del país como Córdoba, San Juan, Mendoza, Viedma y Zapala”.

“Son 49 emisoras en total -continuó- así que decidimos que las madrugadas sean musicalizadas y que se escuchen sus tonadas y sus pensamientos. Además estamos tratando de hacer un programa desde la Antártida. El objetivo primordial es que Radio Nacional sea un vehículo de comunicación entre todos”. En ese sentido, las 49 emisoras de Radio Nacional distribuidas en todo el país tendrán en su frecuencia AM una programación con contenidos locales elaborados en cada uno de los lugares y en su frecuencia FM se integrarán en una señal federal que incorporará contenidos de distintas partes del país y se escuchará en todo el territorio nacional.