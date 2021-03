Infobae publicó el fin de semana pasado un documental sobre los últimos días de Diego Maradona, teniendo acceso a los audios del médico Leopoldo Luque y de la psiquiatra Agustina Cosachov. Como parte del equipo técnico del comentado audiovisualestá el sanjuanino Lisandro Olivera. Instalado en Buenos Aires hace unos 20 años, el camarógrafo ha trabajado con importantes productoras como porteñas filmando sonadas telenovelas y ahora como freelance lo convocaron para este especial del medio de Daniel Hadad, para el que ya ha trabajado anteriormente.



'Son cosas sobre las que uno no toma dimensión hasta que no explota la bomba, cuando me llaman sabía que había una cuestión de mucha adrenalina, porque se estaba abriendo la causa, saltó lo de los audios y ya los habían podido desgrabar, así que era una cuestión sobre quién llegaba primero. Asi que fue un sentir ese torbellino, del que uno, en cierto modo, es parte ' contó a DIARIO DE CUYO sobre la experiencia de participar en esta producción, en donde destaca como uno de los momentos más emotivos la entrevista filmadas a Guillermo Cóppola o Verónica Ojeda, la madre de Dieguito Fernando.



'Lo que más me impactó el verdadero amor que trasciende las cosas malas, todo lo que sufrieron ellos como pareja, ella al final quería lo mejor para él como familia que eran: Me llegó mucho de eso. Cómo el amor tiene sus diferentes formas' reflexionó.



Con gran inclinación a las artes, la fotografía y el cine, la filmación comenzó a ser parte de su vida a poco de llegar a Buenos Aires y con cada trabajo fue avanzando en el mundo de los medios en la capital.



La noticia de la muerte de Diego Armando Maradona y las derivaciones judiciales que fueron surgiendo los días posteriores no le son indiferente a Lisandro, que, sin embargo, se confiesa no muy adepto a la figura del futbolista. 'La idea de Maradona cambió mucho durante mi vida, para mí de chico Maradona era el gran jugador, me gustaba mucho el fútbol, después cambiaron mis intereses. Luego, la figura de Maradona tan polémica y bastardeada me alejó un poco de él. De todas formas, a la hora de su muerte, un personaje tan gigante no deja de afectarnos de alguna manera. En este caso tuve que trabajar en base a su muerte' expresó.