Con obras colgadas en Buenos Aires y una notable trascendencia en países como México, Chile, Sudáfrica, España, Israel, Estados Unidos, Panamá, Uruguay y Canadá; Alberto Álvarez transita su mejor momento. A sus 45 años de edad, con más de 3 décadas de una profesión que inició con su primera muestra en 1994 y la obtención de premios en salones nacionales, el creador capta la atención de coleccionistas de todo el mundo. Hoy, en medio de sus obligaciones dentro y fuera de Argentina, inaugurará la primera muestra individual del año en San Juan en la Galería Artify, donde colgará 3 piezas inéditas que expondrá en solitario en la galería más importante de Asia, por segunda vez.



De bajo perfil, este padre de 3 hijos -Magalí (21), Lucas (15) y Julián (4)- alterna su vida familiar con sus múltiples compromisos realizando bien la tarea para continuar en la huella que otros antes supieron marcar, tal es el caso de sus compatriotas Andrés Labaké, Eduardo Esquivel y Mario Pérez.



"Más que uno de los artistas del momento, es el momento del artista. Alberto Álvarez ya tiene una posición consolidada en el exterior. Su colección sobre el Holocausto estuvo en el Festival de Cine de Uruguay en febrero de 2020 y en el Museo del Holocausto de Buenos Aires y es esperada en Montevideo y en el Distrito Federal de México. Ahora, tendremos la posibilidad de contar con sus cuadros antes que en Taiwán, podremos ver lo que el mundo está adquiriendo, la serie con la que comenzó y lo último", señaló Carolina Schvartz, directora del espacio local que lucirá la labor del pintor durante todo abril.



A la par de su exposición en la provincia, Álvarez se prepara para su exhibición en mayo próximo en la Han Art Agency de Tainán, frente a las costas de la China continental, con la serie Lo que es adentro no es afuera, con la que también tendrá el honor de volver a la Art Taipei. "Mis obras estarán ahí como lo hicieron en diciembre del año pasado, mostrando lo que hice para esta ocasión. Es la feria más importante de Asia, con mayor trayectoria, la más antigua", subrayó el hacedor satisfecho por su último logro, tras arribar a México el año pasado y a Toronto en 2005.



"Desde las galerías se contactan a través de mi página o de las redes, atentas a distintas cosas; y el hecho de exponer en distintos países, ayuda a la visibilidad', dijo respecto a la repercusión de sus trabajos, algunos de los cuales ya fueron adquiridos por el primer mandatario provincial Sergio Uñac y personalidades de la política nacional como el exministro de Economía de la Nación y ex candidato a presidente, Roberto Lavagna; además de empresarios, arquitectos de renombre y amantes del arte de diferentes ciudades del mundo que viajan desde países como Sudáfrica a comprar sus piezas.



"La temática que me interesa es la humanidad, las relaciones entre seres humanos y su interacción; lo que depende de mi estado de ánimo y situaciones en mi entorno, de ahí nació una serie del Holocausto que se expuso en San Juan y también en el exterior", manifestó este apasionado de pintar como "disfrute", por el sólo hecho de pintar.



"Me gusta estrujar al máximo un tema, buscando sus variantes y formas de representación visual, jugando con elementos abstractos y figurativos, con lo que se puede o no decir con imágenes. Esos idas y vueltas me hacen seguir buscando", agregó quien expresó que existen series que inició en 2010 y continúa desarrollando.



Buscando vivir del arte, cuando joven cursó en forma paralela las carreras de Artes Plásticas que abandonó en cuarto año y de Diseño Industrial en la cual se graduó. Sin embargo, nunca se desempeñó en relación de dependencia. "Siempre hice lo que pude para que me quedaran 6 horas libres para pintar todos los días, con el objetivo de poder vivir de esto. Pero hubo años muy duros, sobre todo los primeros tiempos donde mi esposa y mis hijos me bancaron muchísimo", recordó el artista plástico quien para mantener su hogar se ocupó de diseñar de manera particular todo tipo de mobiliario, imágenes para empresas, hasta casas y jardines, "todo con tal de no encontrar la estabilidad de sentirme cómodo y quedarme ahí".



Persiguiendo esa meta, ubicó el taller en la casa de su padre en Médano de Oro, luego nacieron sus hijos y decidió trasladar sus cosas a su hogar. Al ganar el 1er premio del XIX Salón de Bellas Artes de la Casa de la Cultura de Hurlingham (Buenos Aires, 2002), pintando entre los juguetes de sus chicos nació la serie Tanto ruido que contribuyó a su crecimiento e impulsó su carrera, entre otros reconocimientos como fue trabajar con la galería porteña Hoy en el Arte en el 2000. Y, en 2005, consiguió el contrato con la canadiense KiplingGallery lo que aportó significativamente a su profesión gracias a Daniel Díaz y Ernesto Manera, creadores locales que residen allí y le abrieron las puertas.



Si bien, de un tiempo a esta parte sus obras "explotaron' en la red social de Instagram, él prefiere abordar su tarea de manera discreta. "Que el teléfono suene y la gente venga a buscarme me da una gran satisfacción, pero no me creo nada porque eso generaría un estancamiento en las ansias de seguir buscando. La obra tiene que ir por delante. No creo en el artista personaje que se viste raro y habla fuerte para llamar la atención", reflexionó.



"¿Qué gusta de mi obra? Yo saco lo que tengo adentro y quiero expresarme siempre fiel a mí mismo y eso, tarde o temprano, se termina viendo en la coherencia. No me guío por las modas ni por el gusto de la gente. Creo que lo que les llama la atención es la temática o la fuerza del mensaje. Generalmente trabajo para mí, no para el mercado", agregó el creador local cuyos lienzos se abren camino en el mundo del arte internacional.



La muestra en San Juan

La apertura será hoy a las 20 hs con palabras de bienvenida de Álvarez sobre su trayectoria y sus próximos proyectos. Por su parte, la colección contará con 20 piezas y podrá visitarse durante todo el mes en Mitre 73 oeste (entrepiso del Hotel del Bono Suite). Con una reflexión sobre el significado de invitar a ser parte de un banquete bajo el título Arrímese que hay lugar, el creador presentará al público local un conjunto de imágenes en las que medita sobre el concepto de mesa "como lugar de encuentro y de comunicación", destacó el autor a DIARIO DE CUYO.



"Entre ellas, se verá Dichosos los invitados, una obra muy íntima que dispara la idea de la serie y hace alusión a La Última Cena pero con la mesa servida, sola en su espacio; después las empiezo a entrelazar, creciendo en el espacio", explicó sobre los acrílicos sobre tela y papel que podrá ver el espectador miércoles a sábados de 18 a 21, con ingreso gratuito.