La labor para Disney, la colaboración para La granja de Zenón y la reorquestación y adaptación para Latinoamérica de Little Baby Bum, representaron para Pablo Flores Torres la llave de ingreso al mercado internacional. A sus 31 años, el sanjuanino expresó que se encuentra en un "gran momento' de su carrera luego de ser convocado por la Federación Internacional Performática de Artes Escénicas y Deportivas (FIPASS) como responsable nacional residente de la Performer Argentina Cup, para la que ya se encuentra coordinando la agenda de actividades. Y, mientras aborda el rodaje de La Isla del Tesoro, musical de su puño y letra que se estrenó en San Juan en 2016, trabaja en la banda de sonido de un musical para el bailaor Rafael Camargo que debutará en Madrid, entre otros desafíos, según expresó a DIARIO DE CUYO.



Después de fundar la compañía Clann, con la que hizo sus primeros pasos en la provincia; el intérprete, director, dramaturgo y productor dejó las riendas en manos de su hermana Selene y se radicó en Capital Federal donde levantó la Academia Teatro y se proyectó a ciudades como Entre Ríos de la mano de Higinia Riquelme y el Teatro Musical Paranaense, entre otras cosas.



"Esto es motivador para mí porque se genera un gran federalismo', manifestó este hacedor que prefiere mantener el misterio sobre "lo nuevo' que está elaborando para "una de las famosas plataformas de streaming, de la que no puede dar detalles "hasta que se haga oficial'.



Todos estos logros sumaron puntos para que, de acuerdo a sus palabras, la FIPASS lo llamara como uno de los jueces de la Performer Italian Cup donde realizó masterclasses junto a la italioargentina Costanza Gallo; y como uno de los encargados de la versión argentina del encuentro que se desarrollará el 27 y 28 de agosto próximo, con participantes sanjuaninos y de todo el país.



Satisfecho por la experiencia laboral que tuvo en Italia, relató que la organización observó su desempeño y la intensa actividad en su canal de Youtube, donde realiza historias animadas y analiza musicales para unos 15.300 suscriptores.



"Al principio, no lo podía creer. Pensé que era una estafa. Pero cuando empecé a ver de qué se trataba y lo ví con mis propios ojos, confié. Después, me enviaron los pasajes y compartí el jurado con monstruos de Europa, como Pepe Vessicchio, arreglador de Andrea Bocelli; el presentador Garrison Rochelle que trabajó con Bob Fosse y Ciro Barbato, director del Festival de San Remo. Fue un orgullo', explicó, recién llegado a Buenos Aires, luego de cumplir compromisos en el Viejo Continente.



"Esto tiene un formato que se transmite por la RAI y se quiere establecer acá, con la finalidad de llevar a los artistas a competencias internacionales. Está el comité olímpico de fondo. Incluye a todas las artes desde las circenses, hasta bailarines de todas las modalidades y músicos, todos competirán en sus rubros. La puntuación es muy similar a la del sistema olímpico. La elección de los equipos provinciales y regionales tuvo que ser online por el COVID, pero el certamen nacional serán presencial y estamos coordinando para que todo funcione y nada quede al azar", sostuvo en referencia al concurso en el cual el equipo que quede conformado el mes que viene se medirá en la Copa Americana que se efectuará en Estados Unidos en 2023 y en el Mundial de Italia en 2024.

"Si no me gustara ni tuviera facilidad, no hubiese podido hacer Heidi. Lo que, sin dudas, me abrió el camino internacional'.

Por otro lado, hará su primer arribo al teatro madrileño Marquesina como parte de la obra The beatiful dream life of Domingo Zapata. "Es maravilloso. Ellos están muy contentos con mi trabajo, es toda música mía, nuevamente a las ordenes del maestro Pérez Costa. La responsabilidad de crear la banda de este espectáculo no deja de ser mágica', apuntó este apasionado.



"¿Por qué me gusta crear en base a otras culturas? Siempre me interesó. Si no me gustara ni tuviera facilidad, no hubiese podido hacer nunca Heidi. Lo que, sin dudas, me abrió el camino a nivel internacional', evocó en referencia a lo que significó para él profundizar en las tradiciones suizas en 2017, para su primera cooperación para el popular canal de TV infantil estadounidense, un reto que recuerda como si fuera hoy.



En su haber figuran unas 70 composiciones, entre ellas, la música para Sherlock y ¿A quién le importa Gracy Sanders? del reconocido Pepe Cibrián Campoy con quien se desempeñó como director musical; y para Elizabeth I y Los Grimm, de Nicolás Pérez Costa. Y, en constante movimiento, trabaja en la filmación de "La Isla...' en locaciones de Capital y distintas ciudades.



"Eso me tiene muy feliz, será con vestuario al mejor estilo Hollywood. Además, es una producción que en versión teatral se está representando en México, la capital peruana de Lima y tendrá su versión italiana, además de estar adaptándose al inglés para un elenco californiano', añadió contento por la unión de fuerzas junto a un grupo de colegas argentinos que decidió adaptar su musical al lenguaje cinematográfico con intérpretes de todo el país.



"En Argentina siempre trabajé con mucha fuerza y garra, siempre en la lucha. Ojalá haya mejores momentos todavía. Uno no puede detenerse nunca. Cuando uno cree que está en lo mejor siempre aparecen cosas buenas', fue la reflexión de quien hace una década dejó su provincia natal en busca de un futuro artístico que ya empezó a concretarse y va por más.