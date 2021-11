Como si fuera un viaje en el tiempo, los artistas sanjuaninos Claudio Rojas y Giselle Aldeco se propusieron recrear la historia del famoso tango "Como dos extraños", de José María Contursi, con música de Pedro Laurenz. Será a través de un espectáculo que presentarán esta noche en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario, junto a la pareja de tango Agostina Godoy y Alberto Escobar; los relatos de Romina Sánchez y los bailarines de Recuerdo Pasional. Con guión propio, en "Como dos extraños: mucho más que la historia de un tango" Rojas profundiza la impronta que le viene imprimiendo a sus últimas presentaciones, creando en este caso un espectáculo donde suma pinceladas de actuación: Giselle y él, si bien conducirán desde el canto la hora que estarán en escena, tienen personajes dentro de la obra; lo mismo que Agostina y Alberto, que serán los protagonistas de la historia real que narra el tango.



"Es una canción que a todos los encuentra en algún momento de la vida. Habla de esa relación especial de amor donde de repente hubo una ruptura, una separación, un alejamiento; y cuando se vuelven a topar con esa persona es incómodo, por eso esto de Como dos extraños" fundamentó Rojas acerca del alcance de la letra del tango que data de 1940. El artista sanjuanino comentó que la idea se le ocurrió cuando una madrugada, volviendo de actuar, escuchó en radio la historia verdadera que inspiró a Contursi. "Dije 'esto hay que llevarlo a un escenario' y ahí empecé a garabatear algo que, con los años, fue tomando forma" sostuvo.



"Como es una historia que tiene spoileado el final, no habrá mayor sorpresa; sabemos que es una historia de amor y desamor; pero por eso sumamos danza, canto y los relatos a cargo de una profe de teatro; ella contará la historia desde un programa de televisión", agregó sobre el show para el que apelarán a distintos tangos -empezando por Cambalache- que ayudarán a contar la historia de ese cordobés y esa cordobesa que se conocieron en Buenos Aires, se enamoraron y luego tuvieron que separarse.



"Es una adaptación, porque el final real de la historia nunca me gustó, es cruel, así que armé otro final donde la mujer, a causa de una enfermedad mental, no recuerda a su enamorado cuando va a buscarla. Siento que he ayudado a embellecer un poco esa parte de la historia y a darle un toque más armonioso" comentó a DIARIO DE CUYO Rojas, que se apura a aclarar que aunque la historia verídica no tiene un final muy poético, "el tango sí es pura poesía y por eso es tan conocido y popular".

