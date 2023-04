Cuentan las crónicas, casi olvidadas del último cuarto del siglo XIX, que Don Antonio, migró desde Italia buscando una nueva vida en una tierra llena de oportunidades. Cómo en aquella época, hubo tantas corrientes migratorias de Europa hacia Argentina, con la ilusión de hacer la 'Gran América', el empresario llegó a suelo mendocino y en poco tiempo le dio, junto a otras familias de su generación, un gran desarrollo a la vitivinicultura que se extendió por todo Cuyo y que posteriormente levantó toda una industria. Pero no hizo fortuna solo para él, sino que la reinvirtió para que la comunidad pueda crecer. Este gran relato, poco conocido y poco registrado, está presente en las obras que se erigieron para la población de Godoy Cruz. Justamente, el club deportivo insignia del lugar, lleva su nombre. A más de cien años, el dramaturgo Gustavo Casanova tomó esta narración en base una biografía y la adaptó para plantearlo como biodrama con comedia dramática que se titula 'Tomba Tutto Cuore', que fue estrenada en Mendoza en octubre de 2022 y llegará el próximo sábado para hacer su debut en la sala del Teatro Sarmiento.

El espectáculo, declarado de interés cultural para la provincia, cuenta con un elenco concertado que tuvo un exitoso debut en el Teatro Plaza de Mendoza. Ahora la obra está de gira por todo Cuyo, con respaldo del Mercado de Industrias Culturales (MICA) del Ministerio de Cultura de la Nación. Casanova, quien escribe y dirige la puesta, habló sobre cómo se entusiasmó cuando descubrió la historia del bodeguero y de qué manera busca darle un valor cultural al representarlo teatralmente.

La propuesta de llevar a Tomba a escena surgió en 2021 cuando el club Godoy Cruz que lleva su nombre cumplió 100 años. Por diferentes materiales tanto periodísticos como literarios, Casanova, fue descubriendo la personalidad del inmigrante italiano: 'La vida de Tomba es conocido en el ambiente del fútbol, pero la mayoría no sabe quién era el personaje. En 2021 recibí la biografía escrita de él y cuando leí el libro, me pareció una historia fascinante. Llevó una vida corta pero intensa. Pero me llamó la atención también, que en altamar cuando murió, por un protocolo, su cuerpo tuvo que se arrojado al mar y su familia pidió que regrese su corazón a territorio italiano. Es lo que me llevó a caracterizar su figura', dijo el autor y director. Precisamente, lo llevó a crear el afiche ilustrativo de la obra, un corazón dentro de una botella en el océano. 'Tomba fue una persona muy generosa, ayudó junto a su esposa Olaya Pescara, a la comunidad de Godoy Cruz, donando terrenos para el hospital y la escuela, le dio viviendas a los empleados de la bodega. Un perfil poco común para un empresario de la época. Me interesa contar su historia, como tantas otras similares que tiene nuestra cultura local, también las hay en San Juan y en San Luis. No tenemos que ocultarlas bajo la alfombra, porque es lo que nos identifica como pueblo', señaló Gustavo.

Además, remarcó que 'no queremos crear un ídolo, solo buscamos mostrar un ser humano con virtudes y defectos, no convertirlo en Santo Antonio, sino poner en valor para la memoria y la cultura cuyana, para saber nuestros orígenes y fuentes como pueblo'.

El elenco está integrado por integrada por Gustavo Casanova, Andrea Cardozo, Diego Farmache, Guadalupe Morchio, Laura Vivanco, Sirley Rezk, Danyel Bustos, Santino Quevedo y Franco Estrella. Dirige Casanova con música original de Jorge Martín, producción general de Paula Ledaca y asistencia de Rodolfo Yáñez..

DATO

Tomba Tutto Cuore. Sábado 22 de abril, 21.30hs. Teatro Sarmiento. Entradas: $1500. Anticipadas en www.entradaweb.com