Hoy es el Día nacional del Folclorista, instituido en memoria de Andrés Chazarreta (ver arriba), difusor del folclore nacional. Y en este marco, DIARIO DE CUYO invitó a artistas sanjuaninos, orgullosos portadores del legado cultural de esta tierra, a pensar en qué situación se encuentran la música y la danza cuyanas en cuanto a su nivel de conocimiento y expansión. Y el resultado de la reflexión fue poco alentador. Raúl De La Torre, Gustavo Troncozo, Pierina Ciallella, Jonatan Vera, Carlos Márquez, Paola Hascher, Eli Domínguez y Diego Ferreyra (Tayté) coincidieron en que es pobre dentro de Cuyo y que prácticamente no existe la difusión de la música cuyana fuera de la región, aunque también reconocen, con pesar, que al folclore en general le está costando imponerse frente a la atención que consiguen otros géneros.



"La transmisión de la música nacional está muy venida a menos, es mínima prácticamente, los programas en los diferentes medios son excepciones. Hay una desnacionalización en el país, general, que se refleja en el arte y manifestaciones culturales y sociales, predominan el rock internacional" sintetizó De La Torre, intérprete y compositor.



Entre las principales causas de esta realidad que identifican están la falta de información, de conocimiento de la riqueza del género, de sus autores (los icónicos y los contemporáneos), la poca presencia de la tonada en escenarios nacionales, el poco espacio de difusión en medios masivos de comunicación y la complejidad de su interpretación, que requiere gran habilidad o práctica.



"Su poesía es romántica, sus letras decidoras de cosas, pero no tiene connotaciones políticas, ni trata de otros temas que no sean la amistad, el amor, las costumbres. Estas son características que impiden esa gran difusión masiva que tiene otro tipo de música. Además, no es fácil ejecutarla, por eso muchos artistas no se animan a grabar tonadas. Muchos artistas nacionales, con los cuales he tenido oportunidad de compartir, le tienen mucho respeto a la música cuyana" aseguró el guitarrista Jonatan Vera, quien sin embargo destacó que en la región están surgiendo nuevos cultores de música cuyana. "No lo veo como algo totalmente negativo... Sería bueno estar en grandes festivales, pero no es algo para renegar. Hay que reflexionar y ocuparse de eso. Es una responsabilidad de los artistas", aportó Vera.



¿Será que hay que dejar de preocuparse de proyectar hacia afuera de las provincias cuyanas y concentrarse en fortalecer hacia adentro? Sí, es posible que sea un modo de multiplicar, de fortalecer y generar identificación; de marcar la diferencia en el terruño, sostuvieron algunos de los entrevistados. Vera, incluso, se anima a pensar que gracias a estas circunstancias de no masividad de la música cuyana termina siendo beneficioso. "La música se preserva estando difundida en Cuyo, no sufre ciertas formas que por ahí sí adopta otro tipo de folclore a lo largo del país. Acá sigue siendo ejecutada de manera tradicional", comentó. "Nuestros referentes mayores de verdad recorrieron territorio, nosotros pagamos 'plataformas'. La identidad no se vive así, no se visibiliza, somos parte de algo que es mucho más grande y necesitamos valorarlo en estas circunstancias más que nunca" comentó Pierina Ciallella, del Dúo Mixtura, quien prefirió cambiar el concepto de difusión, porque prefiere "trabajar con las comunidades de pertenencia y de manera orgánica, como lo hace la naturaleza, sembrar música".



Si la clave es sembrar, inculcar y enseñar a amar el folclore y las raíces, los artistas señalaron a la escuela como el espacio donde hacer la diferencia. "Para que la difusión de la música cumpla un proceso efectivo en la sociedad se tiene que comenzar por los niños, enseñando nuestra cultura en las escuelas, pero no obligándolos a que ejecuten un instrumento o que canten una canción, sino simplemente a que la conozcan", aportó Troncozo sobre el método, mientras que otros remarcaron también la importancia de que se incluyan docentes especializados.



En la danza es donde hay un avance concreto en este sentido. Márquez, que es licenciado en folclore y dicta clases a alumnos secundarios, destaca que hace tres años se creó en las escuelas secundarias la materia Lenguaje artístico: danza, siendo el único lugar fuera de Buenos Aires que lo aplica. Y también hay escuelas primarias que lo incorporaron a su currícula. "Es importantísimo, porque los docentes pueden dictar tres líneas de danza muy marcadas que son contemporáneo, clásico y folclore. Muchos colegas, y profes amigos han podido insertarse en la enseñanza formal gracias a esa materia. Esto ha cambiado mucho el panorama y creo que es de cierto modo un reconocimiento" aseguró el bailarín que a sus alumnos les enseña quiénes son las figuras y ritmos de la danza provincial. ñ A mí me da gusto que un chico de 17 años sepa quiénes son Don Carlos Pechuan, Mary Bazán, Juan Peletier o Sergio González, entre tantos otros. Me da orgullo poder incluirlo en un plan de estudios" afirmó el creador del Festival Nacional de la Cueca que se realiza en San Juan hace un par de años, y quien puntualizó además que la danza folclórica debe dejar de ser vista como un complemento del cantor.



Concientes de la poca trascendencia de la música y danzas cuyanas fuera de la región, y desde hace ya largos años. Así se manifiestan los cultores locales, algunos de los cuales, sin embargo, prefieren mirar el vaso medio lleno: que la región continúe siendo el gran reservorio donde se preserve, multiplique y crezca. Tal vez así, algún día no tan lejano, vuelva a tener presencia en el territorio nacional.

ELLOS DICEN





Raúl De la Torre - Cantautor

La difusión de la música cuyana no es suficiente ni siquiera en Cuyo. Cabe recordar que la música cuyana es, dentro de la música folclórica, la primera en difusión en el mundo a partir de la época de Gardel y sus acompañantes, dos de ellos sanjuaninos. Gardel cantó tonadas. Montbrun Ocampo es un referente en el mundo, no nombro otros porque somos muchos, pero destaco que Montbrun es un sanjuanino ilustre que no es reconocido como debiera ni siquiera en San Juan.



Jonatan Vera - Guittarrista

Hay muchos cuyanos que cuando van a Cosquín temen hacer música cuyana porque creen que eso no les va a redituar muchos aplausos, pero eso es una mentira, porque yo lo comprobé a lo largo de los años y es muy bien recibida en cualquier lugar de la Argentina.



Carlos Márquez - Bailarín y docente

Si querés que tu música se difunda tenés que acomodarte a lo que están pidiendo las discográficas o pararte desde un lugar más tradicionalista, pero con una mente más abierta para poder difundirla. Si no te empiezan a excluir y te quedás fuera del sistema. Hay que adaptarse a esos espacios tratando de conservar la raíz.



Pierina Ciallela - Cantante y docente

El valor de lo esencialmente cuyano está dado en el compartir, en reconocer y sin "defender" (que implica ataque). En Argentina hay decenas de ritmos folclóricos, aún hoy desconocidos por la mayoría; y nuestro folclore y patrimonio no tiene lugar aún en el porcentaje que merece en ámbitos artísticos y educativos. Como agentes culturales todos los colegas trabajamos en ello.



Gustavo Troncozo - Cantautor

Con el boom de las redes sociales descubrimos que existen sectores que se reconocen a la música de Cuyo como tal, pero hay otros sectores que la niegan o la rechazan como la propia industria discográfica nacional, grandes compañías que alegan que no tiene un mercado próspero y masivo.





Paola Hascher Cantante

Todas las escuelas deberían tener la materia Folclore en todos los años, todas las radios deberían tener algún programa, al igual que la televisión. Pero lamentablemente le damos importancia a otra torre de banalidades y dejamos de valorar los acervos culturales que debemos sostener para seguir identificándonos como argentinos.





Diego Ferreyra - Tayté

No siempre es suficiente la difusión y siempre falta. Por eso es necesario que los medios provinciales y nacionales difundan la música. Respetamos las elecciones de repertorio de cada colega, pero nosotros siempre hemos tratado de resaltar y llevar como bandera la música cuyana.



Eli Domínguez -Cantante y compositora

Todo va de la mano de la educación, si los chicos en las escuelas tienen un docente comprometido que entiende el valor del conjunto de habilidades que tiene un folclorista y que pueda transmitir a sus alumnos el valor de lo pasado, a través de la educación y de espacios para difundir.