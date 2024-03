Gabriel Mignanni es el cantante de "El hijo tenaz" , una banda mendocina formada hace 9 años como tributo a Patricio Rey y sus redonditos de ricota, que junto a los locales de "Cuadros colgados"(que hacen tributo a Sumo) serán los protagonistas de la Fiesta Sumo Ricotera de mañana en Complejo Eliazar.

Es la segunda vez que la banda de la vecina provincia, que cuenta con un importante reconocimiento como grupo tributo, se presenta aquí. hay muchas expectativas de volver a la provincia. La verdad es que fuimos muy bien recibidos" dijo en contacto con DIARIO DE CUYO.

El por qué decidieron lanzarse a cantar haciendo los covers de la banda del Indio Solari, tiene una sola respuesta. "¿Por qué Los redondos? Porque es la banda que nos marcó en nuestra adolescencia, en nuestro crecimiento, vivíamos escuchándolos, así que marcó el camino musical que íbamos a seguir. Entonces, a la hora de armar una banda tributo, ¿qué mejor que hacerlo de la banda que siempre fuimos fans?" aseguró.

Conscientes de que había muchos tributos y con la idea de hacer algo distinto, decidieron proponer un show acústico. "En la provincia había muchos tributos eléctricos, ya sea de los redondos o de otros; queríamos diferenciarnos un poco del resto, así que contar con un cajón peruano, con armónicas que cambian en los saxos, nos dio un distintivo. Cuando escuchás una armónica haciendo algún solo de saxo, llama mucho la atención. Aparte contamos con un músico increíble que saca los temas totalmente iguales en armónica, es increíble. Y eso hace que nosotros tengamos un distintivo, que nuestro guitarrista agarre una guitarra electrocriolla, o una guitarra electroacústica, y haga los solos de Sky totalmente iguales... bueno lo hicimos así en casi todos los temas, o sea en la mayoría no hay batería, no hay saxo, sí tenemos una parte eléctrica del show pero solamente la guitarra, y ahora se ha implementado en la banda nuevamente unas teclas que terminaron de llenar todos esos silencios que teníamos al no contar justamente con esos instrumentos eléctricos" detalló Mignanni.

Sobre cómo reciben los fans estos cambios sostuvo que "la reacción es muy buena". "La gente cuando escucha un tributo va con las expectativas de escuchar lo mismo que escucha en un disco o en un show. Pero bueno, con nosotros se encuentra con algo totalmente diferente a lo vino a ver. La verdad que hemos tenido mucha suerte y hemos tenido muy buenas críticas y cada show es más concurrido" contó el músico, que además aclaró que no hacen los temas convencionales de Los redondos y "por ahí ni siquiera los que han hecho en vivo. Nos metemos a escuchar los discos, a ver las listas de temas y ahí armamos un show".



El dato

Fiesta Sumo Ricotera. Sábado 16, 22.30, Complejo Eliazar (Paula Albarracín antes de Rep. Líbano). Entradas en Cultura Under. Online: Imaxia tickets: 4500+ servicios.