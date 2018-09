El jugoso movimiento del hip hop, contiene múltiples disciplinas artísticas, que en principio están sustentadas en cuatro bases: la danza (estilos como el breakedance, el house, el locking y el popping; que practican chicos y chicas llamados BBoys y BGirls), el canto (con los MCs o maestros de ceremonia, que son los que rapean), la música (con DJs que con sus pistas guían a bailarines y raperos) y los graffities (pinturas murales). Todas estas disciplinas intervienen espacios urbanos (calles, plazas o suburbios). En sus diferentes estilos y variantes, hay todo un vocabulario, normas y códigos que se ponen en práctica en cada manifestación, cada uno con sus fundamentos, técnicas e historias. En los encuentros, además, el público puede presenciar instancias competitivas de canto y baile, las famosas "batallas', de las que han surgido hoy famosos artistas. Aquí un recorrido por este universo que nunca se termina de recorrer.



*Las chicas

¿Quién dijo que las mujeres están afuera? Para nada. Hay una notable presencia de chicas disputando terreno en el Breackdance y sobre todo en el House. La presencia femenina se da con mucho más fuerza que en el MC Freestyle. El grupo de Carla Pérsico (Coki), representan a una academia de danzas urbanas de Córdoba. Vino a competir en las batallas de Hit tha Beat. Las BGirls sostienen que tienen más creatividad y se valen de otras herramientas para bailar, no solo la fuerza física a diferencia del BBoy. Aunque los cuerpos sean diferentes, no significa que no puedan entrenar y tener habilidades. Además, son respetadas con total igualdad. En la pista pueden expresar enojo, alegría o frustración, e incluso desde el cypher (ronda) son muy competitivas. 'Bailar House inspira a muchas mujeres. Con esta disciplina nos sentimos mejor identificadas. Lo principal es transmitir feeling (sentimientos), coordinar los movimientos de los pies requiere práctica y meterse en el ritmo musical. Por ahí se puede saber mucho de técnica pero sino expresa sentimientos, no se llega a ser buen bailarín', explicó Coki.





*Freestyle



Es un contrapunto de improvisación sobre una base instrumental. En la batalla o duelo de gallos (similar a los payadores criollos) los competidores se miden a ver quién rapea o improvisa mejor. A la hora de improvisar se valora el ingenio, pueden ser defectos personales del rival o sucesos que sucedan en ese momento. El flow es la capacidad para improvisar adaptándose correctamente a la base (la melodía sobre la cual se improvisa), sin trabarse y sin hacer pausas (o sin usar muletillas). Las claves son tener actitud o caracter, seguridad en la pista y causar mayor impacto mostrando superioridad verbal. La otra es involucrar al público mediante el ruido o coro de los espectadores. Los MCs se miden cara a cara. El primero inicia su ataque y durante un minuto desafía a su rival a través de rimas ingeniosas. El oponente contesta durante otro minuto. Cuando finaliza, cambia el "beat' y comienza nuevamente otro round. El MC que empezó, cierra con una improvisación en el último round. En caso de batalla igualada, el público manda (casi siempre), aunque puede no ser decisivo.





DANZA



Entre los estilos de danza dentro del hip hop, que practican BBoys y BGirls el más difundido es el Breackdance, pero no es el único. Puede ser individual, a dúo o grupal (crew). Sus pasos más característicos van desde mantenerse en equilibrio durante varios segundos sobre las manos y la cabeza, a girar frenéticamente en el suelo sobre la espalda. Esto implica mucha destreza física y resulta exigente hasta en los movimientos más sencillos, porque además hay que respetar el ritmo y el tiempo musical. Se empieza con movimientos arriba de la cintura, luego se hace la transición hacia el suelo con los pies y después los "powermoves', movimientos corporales en círculo sin tocar el suelo con los pies. Es uno de los estilos más acrobáticos. El house se caracteriza por la improvisación y los trabajos de pies (footworks) combinados con movimientos fluidos y rítmicos del torso. El popping se basa en la contracción y relajación de los músculos al ritmo de la música, combinándolo con diferentes posturas, como por ejemplo la de un robot o ir en cámara lenta o imitar a un mimo o marioneta. Y el locking se caracteriza por rápidos movimientos de muñecas, combinados con otros más relajados (boogaloo) de caderas y piernas. Los movimientos son largos y exagerados y se interactúa a menudo con el público, sonriéndole o solicitándole un choque de palmas.



Puntuación



En una batalla, el jurado por lo general se conforma por tres MCs -referentes de alto nivel y respetados en el circuito Freestyle-, que evalúan cuál de los dos o más contendientes tuvo mejor actitud, flow, rima e ingenio para declarar al vencedor. Al ganador se lo indica con la mano abierta. Si hay empate, el jurado cruza los brazos y van a una réplica de un round de un minuto más cada uno. Si tiene la mano abierta al costado y otra al frente, indica que uno de los competidores de una ronda de 4 o más MCs se debe retirar del filtro o preliminar.



En las contiendas no se pueden tener contacto físico entre los contrincantes. No pueden pasarse más tiempo rapeando de lo permitido, de lo contrario los jueces le apagan el micrófono y la música.