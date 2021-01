Comenzó el 2021 y los que creen que en vacaciones, la pileta es lo único que hay para divertirse, pues están equivocados. Es que la Colonia de Infinito X Descubrir San Juan comenzará la semana que viene con una atractiva propuesta de talleres lúdicos y didácticos para estar conectados y a la vez, mantener la creatividad y el entretenimiento en pleno verano. Desde el 11 de enero al 26 de febrero, chicos y chicas de 6 a 18 años de edad, podrán participar de múltiples modalidades para aprender, de manera articulada, ciencias, artes y tecnología de la mano de los facilitadores del laboratorio del Centro de Innovación Educativa Tecnológica que, a diferencia de ediciones anteriores de la colonia, por primera vez será en su totalidad con la modalidad virtual. Las áreas del laboratorio que estarán activas serán las de Ciencias, Multimedia, Sonido, Minilab, Fabricación y Exploratorio que ofrecerán actividades colaborativas además de juegos para practicar en familia o con amigos.



Todo este mes, desde el primer encuentro que comienza el lunes próximo, se desarrollará "Hasta el infinito y más allá", que serán jornadas con juegos didácticos sobre física y se simulará un viaje en cohete espacial. Luego, seguirá "La cocina de sonidos", donde los jóvenes participantes aprenderán a comprender el Concepto de Foley, es decir, investigar y crear la sonorización de escenas de películas y con la utilización de materiales reciclables que se pueden conseguir en casa. En febrero, estará el "Carnaval en casa", en el que los chicos podrán adquirir habilidades para fabricar máscaras, antifaces y disfraces con diversos materiales. También tendrá lugar "Celu con ojotas", un taller donde se abordarán conocimientos básicos sobre el lenguaje audiovisual con el objetivo de realizar un cortometraje casero, sirviéndose de una aplicación móvil gratuita con funciones de edición, incorporación de música y emoticones. Los chicos podrán crear sus videos observando su entorno y contando sus propias historias. Por último, al finalizar la colonia, estará el taller "Crear para clases", donde los participantes personalizarán sus útiles escolares con materiales reciclables, dándoles identidad y estética propia a gusto de cada uno.

Marcelo Torres, director de IxD, resaltó que a pesar de la imposibilidad de recibir público en su sede (ubicado por Las Heras antes de Avenida España) se hace esta apuesta a lo virtual para no dejar de prestar su servicio a la comunidad de entusiastas que ya se volvió asidua con los años a vivir experiencias diferentes en sus laboratorios. "Aunque de verdad nos morimos de ganas por que esta temporada sea toda presencial, como deberíamos trabajar todos, debemos preservar la presencialidad en la virtualidad. Se ideó un sistema que estará a cargo de facilitadores disponibles todo el verano y que se operará de manera remota y e interactiva permanente, para disponer de las necesidades de los chicos y chicas en las actividades de los laboratorios", dijo el responsable de la institución.



En un balance de un año caótico como fue el 2020, Torres opinó que "no fue nada fácil como lo fue para las escuelas técnicas y para los propios jóvenes. Si el chico no practica, no toca, no se equivoca, no hace, no aprende, no incorpora experiencia. La virtualidad ayuda a cada uno de los chicos, desde nuestros equipos y guías pedagógicas". Finalmente, el director anticipó que para este nuevo ciclo, la "articulación" será la palabra clave a seguir para vincular la gestión cultural con proyectos que provengan de las propias comunidades educativas de la provincia para desarrollar soluciones tecnológicas a problemáticas de cada zona.



IxD San Juan es el quinto centro tecnológico del país, que junto a los de Jujuy, Mendoza, Bahía Blanca y Posadas nacieron de una iniciativa federal de Educ.ar y el Ministerio de Educación de la Nación, con anclaje en los ministerios de las provincias vinculadas.

En los talleres virtuales, habrá ejercicios lúdicos e interactivos para que las chicas y chicos, desde sus casas, aprendan a reutilizar materiales, crear historias cortas y manejar el lenguaje audiovisual con ejercicios fáciles de seguir mediante Internet.

Desde 2019, IxD San Juan brinda todo el año actividades recreativas para aprender jugando y experimentando. Será la primera vez que la colonia de verano tendrá modalidad virtual plena debido a la pandemia.





DATO

Las actividades comenzarán a partir del lunes 11 de enero de 2021, a través de las redes sociales de IxD en Instagram, Facebook y Youtube. Los interesados ya pueden inscribirse o consultar enviando un Whatsapp al 264-542-7002. De 6 a 18 años de edad. Inscripción gratuita.

