"Veteranos" -como dicen- en la movida local, son amigos hace muchos años y las ganas de hacer algo juntos siempre estuvieron.... pero faltaba la decisión. En eso andaban en enero pasado cuando acordaron juntarse para pasar un buen rato y, cervecita, charla y zapada de por medio, sacarle punta a la idea. De pronto un sacudón de más de 6 grados les movió el piso y el trío le dio su propia interpretación: "Una señal divina". "De ahí dijimos ma sí!!! y acá estamos. Es increíble lo que pueden lograr un terremoto y un par de porrones", contó entre risas Jorge Omar Quiroga. "Empezamos a ensayar y fluyó la cosa", agregó el frontman de Expreso Nacional, tal es el nombre del flamante trío que se completa con Fabián Aguilar en batería y coros; y Tito Guerrero en bajo, voz y coros. Amantes del rock nacional de los "80 y "90, eso es esencialmente lo que ofrecen al público que decida realizar este viaje musical. Miguel Mateos, Soda Stereo, Los Redondos, Ataque 77, Los Rancheros, GIT, Los enanitos verdes, Virus, Charly... y mucho más de ese rock que marcó a varias generaciones. "Buscamos hacer temas que signifiquen algo importante para el público, que tengan buenas letras", precisó Quiroga, que con sus compañeros también desgrana algunos clásicos internacionales de The Beatles y Pink Floyd, por ejemplo. "Es un repertorio muy amplio. Nos beneficia llevar varios años tocando y hemos escuchado mucha música, creo...", dijo el conocido ex La banda del Teniente Cuero, de larga trayectoria en la escena sanjuanina. "Creo q se dio en el momento justo, ya que cada uno venía tocando en diferentes bandas y nos juntamos a ver si se daba. Casualmente fue el día del terremoto, creo que fue la señal para saber que esto venía con todo y que nos iría bien", agregó Guerrero, también bajista y fundador de Suelo Huarpe. "Nos sentimos cómodos, nos conocemos de antes y sabemos hacia dónde queremos ir. Somos gente con experiencia en la música, lamentablemente no podemos vivir de esto, pero es algo que nos llena gran parte de la vida", sumó.



El combo tuvo un par de presentaciones previas, una suerte de prueba de fuego que resultó exitosa. "La verdad es que tuvimos muy buena recepción, la gente respondió muy bien.... Por ahí busca un lugar donde despejarse, lejos de todo esto que está pasando, y ésta es música que les gusta a casi todos", opinó Aguilar, quien aseguró que también por eso es un buen pasaporte para tocar en distintos bares y pubs. Sin embargo, la idea también es, si se puede, llegar a otro tipo de escenarios, como salas teatrales. "Si se da la posibilidad de sala, claro que sí nos gustaría. Por ahora venimos hace poco con esta formación y vamos haciendo lo que nos deja la pandemia, pero proyectos hay, muchísimos!", subrayó el baterista de Los Legendarios.



Con muchas canciones en su haber y la experiencia necesaria para hilvanarlas, Expreso Nacional arma su setlist arriba de la escena, según el ánimo y el gusto de quienes tengan enfrente, con quienes buscan un ida y vuelta que valoran y agradecen. "No trabajamos con lista a la hora de tocar, sino que se arma todo en base al público que asista. Digamos que armamos el repertorio una vez que estamos arriba del escenario y creo que es lo que nos hace diferente al resto", anotó Tito, que además destacó "la energía que se crea a la hora de una tocada en vivo. Nos gusta interactuar y crear lazos más cercanos".



"Somos veteranos, amigos de muchos años, que decidimos rescatar lo mejor del rock nacional, para devolverle a la gente un poco de alegría después de éste bajón que es la pandemia", resumió Quiroga. "La música es un cable a tierra para nosotros, hacemos lo que nos gusta; y si le gusta a la gente, mejor todavía", concluyó Aguilar.



EL DATO

Expreso nacional se presentará mañana martes, a las 21 hs, en Bruselas Beer Garden (Ex Siria, Sargento Cabral 701 oeste, detrás del híper Libertad)