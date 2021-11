El viernes por la noche, quienes asistan al Auditorio Juan Victoria serán protagonistas de una velada especial, en muchos aspectos. Por un lado, será el regreso del Coro Universitario de la UNSJ a ese escenario desde el inicio de la pandemia. Y además, junto a la Orquesta dirigida por Emmanuel Siffert y con una apuesta visual significativa, la agrupación comandada por Jorge Romero concretará el estreno provincial de Sunrise Mass, una misa muy diferente a las clásicas tan difundidas, compuesta por Ola Gjeilol, un joven compositor y pianista nacido en 1978 en Noruega y residente en Estados Unidos, abocado a la música coral, obras para piano y bandas sinfónicas; y muy influenciado por los creadores de música para películas, varios de los cuales están entre sus compositores favoritos. Esta "Misa del amanecer" es una pieza para coro y orquesta de cuerdas, que consta de cuatro movimientos: The Spheres - Las esferas (Kyrie), Sunrise - Amanecer (Gloria), The City - La ciudad (Credo), Identity - Identidad & The Ground -Identidad y Tierra (Sanctus y Benedictus/Agnus Dei). Pero lo curioso -si vale el término- es cómo este artista encara cada uno de ellos, algo de lo que ya dan pistas los títulos de cada movimiento.



"Son cuatro momentos de una misa normal, pero él le da un nombre terrenal a cada uno porque en realidad quiere llevar lo celestial y espiritual que tiene la misa a lo terrenal. Por ejemplo, al Credo, donde hablamos de la crucifixión de Jesús, él lo baja a la ciudad cotidiana, ese tipo de imágenes son las que quiere dar a los oyentes", comentó a DIARIO DE CUYO Romero, quien explicó que complementarán este concierto con la proyección de imágenes alusivas a cada uno de estos movimientos.



"En una interpretación libre, como se ha hecho en otros lugares donde incluso se ha puesto ballet, nosotros hemos dedicado un elemento a cada número: aire, tierra, agua y fuego, como el principio de todo lo que existe. En base a eso que nos transmite a nosotros esta Misa, habrá una ambientación de luces e imágenes sobre el escenario y sobre las paredes, con la sala a oscuras. Los coreutas y los músicos usarán luces individuales", se explayó el director del Universitario sobre este trabajo que, en base a las ideas que fueron fluyendo, suyas y del equipo, fue realizado técnicamente por integrantes del Coro, Marcelo Araya y Jonathan Bordón.



"Estos cuatro elementos son una metáfora para descubrir sensaciones y emociones a través de las armonías ricas de Sunrise Mass, que conquistarán al público oyente y lo llevarán a una experiencia sensorial única", reza el programa del concierto. "Es la primera vez que se hace esta misa acá, la tercera en el país después de Salta y Buenos Aires. Y la primera vez que, fuera de las óperas que por ahí han llevado mapping, hacemos un espectáculo sensorial", sumó Romero, encantado con la dinámica de esta obra. "La música te hace soñar, te transporta. Nos gustaría llevarla también al Teatro del Bicentenario", señaló.



La propuesta musical se completará con Suite en Sol Mayor, obra para órgano (la joya del Auditorio, también recientemente restaurado) y orquesta de cuerdas, de Ottorino Respighi; con la actuación de Matías Sagreras.



La cita es el viernes a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria, con entrada gratuita y por orden de llegada hasta completar el aforo de la sala.