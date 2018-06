Hoy a las 16 hs, en el Cine-Teatro Municipal de Capital, con entrada libre, se estrenará un video sobre inclusión, protagonizado por 24 chicos con y sin capacidades especiales. "Es muy alegre y emotivo", definió María Belén Nadal, quien explicó que hay diferentes cuadros, donde se los ve haciendo gimnasia artística, danza y patinaje. "Es el primer video musical inclusivo en San Juan", destacó sobre el clip filmado en el Teatro del Bicentenario, al ritmo de This is me (El gran showman).