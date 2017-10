"Siempre hemos sido bien recibidos, desde que salió la banda", dice Wally Mercado (foto), voz principal de Sabroso, la banda cordobesa que regresa esta noche a San Juan, por tercera vez este año, después de haberse subido al escenario de la Fiesta del Sol y en mayo también en Hugo para grabar parte del disco Cuerpo y alma.



Antes del reencuentro con sus fans locales esta noche desde las 22 en Hugo (entradas $200 en Farmacia Echegaray, Data y Drugstore 1345), el cantante habló con DIARIO DE CUYO sobre el presente del grupo, a 16 años desde su debut.



"Estamos muy bien, con proyectos, estamos trabajando en una producción nueva, particular, que saldrá a fin de año con la participación de algunos artistas más que importantes", adelantó Wally que prefirió no adelantar detalles para mantener la sorpresa para sus seguidores.



Mercado marcó como un desafío traspasar las fronteras de la Argentina con su música y adelantó que tienen un "proyecto con un colega brasileño, Rogerio Magrao", contó.



Mientras continúa el furor por las bandas de la llamada cumbia pop o cheta, para Wally esa movida no los roza.



"No considero que sea competencia para nosotros. No, no creo... han salido muchísimos grupos, casi no se los escucha, siempre pasó así con estos grupos, que meten un éxito y después nada. No nos movemos en los mismos circuitos, así que no veo que sea competencia directa" opinó el cantante, nacido en La Rioja, dedicado a la música desde la adolescencia y voz de Sabroso desde el comienzo.



Con el nuevo disco en etapa de producción, la banda todavía tiene frescos Cuerpo y alma y Celebridades, Glorias y más... grabado en agosto durante una actuación en la Plaza de la Música (Ex Vieja Usina). Este último, es el primer material de Sabroso disponible en sitios de streaming. "Fue exclusivamente grabado para plataformas digitales, con una puesta en escena importante, con un repertorio bien elegido... lo hemos regalado a través de las plataformas", apuntó Wally que dio su visión sobre el panorama de los artistas frente a la música en Internet. "La industria del disco está muerta, no es el negocio. Hoy la gente se sienta en la compu y baja lo que sea. Gracias a Dios nosotros seguimos vendiendo discos, no como antes, pero la gente que tenemos en todo el país y nos sigue y quiere el disco original en su manos, por eso seguimos sacando discos", sostuvo el cantante que esta noche volverá a hacer vibrar a los sanjuaninos.