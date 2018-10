Sin dudas que Griselda Siciliani es una de las actrices más lindas de la tele vernácula. Y que buena parte de su belleza vino en su ADN. El baile y los cuidados contribuyeron a mantener una silueta envidiable, sobre todo luego del nacimiento de su hijita. La artista quedó con más de 20 kilos encima, pero entonces emprendió una estricta rutina para recuperar sus curvas y deshacerse de las intrusas: varias ingestas saludables al día para acelerar el metabolismo (con pocos hidratos de carbono) y una exigente rutina de gimnasia, que complementadas con su gran disciplina -como recalcó entonces su personal trainer- la llevaron a donde está. Cómoda, muy cómoda, Griselda no tiene ningún tipo de tapujos con su cuerpo, y eso está a la vista en su cuenta de Instagram.



"Vivo destapada desde siempreee!!!' supo decir alguna vez la ex de Adrián Suar, que con frecuencia postea fotos que encandilan a más de uno... reacción que no deja de sorprenderla y por eso asegura que se censura bastante (¡Cómo sería si no!). Es que, como explicó a Teleshow, para ella esas imágenes, aunque muy sensuales, no tienen que ver con provocar o excitar...



"Hay fotos que a mí me encantan, estéticas que me encantan. Pero lo que después no me encanta es verme en todos los portales: "Calentó las redes'', dijo la morocha, que gracias a su cara bonita, también se ha dado el gusto de cambiar varias veces el look de su cabello, sin salir derrotada. Es que para Gri, mostrarse es algo natural y una "antigüedad' escandalizarse por eso. Esta Venus argenta no tiene ningún rollo.

Looks



Aunque también por trabajo, Griselda supo pasare al bando de las rubias y hasta de las coloradas. Pero para muchos, su color natural es el que mejor le va a sus facciones.