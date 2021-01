La actriz colombiana Danna García, quien interpretó a Norma Elizodo en Pasión de Gavilanes, contó que se infectó de coronavirus y quedó con problemas de memoria.

En una entrevista con la revista Vea, la actriz dio más detalles. De acuerdo con su testimonio, tras pasar por la enfermedad, su memoria resultó afectada. Para recuperarla, realiza pequeñas tareas diarias que le facilita su esposo.

García se contagió estando en España a comienzo de 2020. En tres oportunidades consecutivas, los resultados de sus test dieron positivo. “Casi no me suelta”, dijo en aquel momento a la cadena local Caracol.

Ahora, la actriz contó: “Mi marido me hace tareas, me dice, ‘aprendete, todos los días, unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”.

Por otro lado, García contó que se cayó con su hijo alzado. “Estás sentado en la silla y sientes que la vas a atravesar. Me duró mucho tiempo”, indicó.

Además, sumó otras secuelas registradas. Entre ellas, caída del cabello y resequedad extrema en su cuerpo. Explicó que en su caso, la situación se vio más afectada porque ya se había infectado de dengue.

“A pesar de que el virus dura activo en el cuerpo un tiempo, en mi caso fue un tiempo excepcional, no sé porqué (…) Las secuelas del virus son cosas que uno carga, no sabemos por cuanto tiempo, y yo creo que la parte emocional es una parte muy importante para quienes hemos estado enfermos, o para familias que tienen personas en esas condiciones (…) estar alejado fue todavía más duro”, dijo la actriz.