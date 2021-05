Los artistas plásticos y los organizadores de la Feria 18 Mundos +1 quedaron gratamente sorprendidos con la respuesta del público, ya qaue buen número de espectadores adquirieron obras. Algunos expositores no sólo vendieron sus cuadros previstos para ello en el stand, sino que también vendieron los que estaban en la muestra dentro de la Estación San Martín. A partir de esta experiencia, se abrió un panorama lleno de posibilidades para los creativos locales, que coinciden que esta modalidad de hacer una feria al aire libre resultó en una alternativa más provechosa que la tradicional galería de arte, a la que sólo van los "entendidos" para adquirir piezas; y según consideraron, tal vez por la manera de tender puentes entre el espectador, el artista y la obra, que ayuda a que comprar sea una experiencia enriquecedora, amena y fácil.



Al frente de la Secretaría de cultura y deportes de Capital -que co-organizó con el colectivo 18 Mundos esta experiencia- Sandra Barceló hizo una suerte de balance de lo acontecido: "La venta fue muy buena para todos. En la feria se vendió más del 50% de lo que se expuso (alrededor de unas 60 piezas de un total de 100); pero en la muestra de la estación también hubo cinco cuadros vendidos de los 19 en exposición". A su vez, consultado también por DIARIO DE CUYO, Arturo Sierra, uno de los expositores que más piezas logró vender, opinó que "En San Juan es difícil hablar de mercado del arte, porque no hay suficiente público con capacidad económica para comprar; pero esta feria nos sirvió mucho para vender. Con pequeños formatos y un precio bajo como base (consensuado por todos en 3 mil pesos), las estrategias fueron buenas". Por su parte, Graciela Faedo, otra artista referente del colectivo, dijo a este medio que este modelo de feria puede servirle a cualquiera que lo quiera poner en práctica. "Es un riesgo, sí, pero es conveniente porque ponés la obra al alcance de muchos". Las facilidades de pago, en cuotas o por sistemas digitales, son algunos instrumentos que agilizan la venta, según contó Graciela; y también el uso de redes sociales, como otro factor que dinamiza el contacto con potenciales compradores y que se complementa muy bien al momento de montar la feria. En este sentido, Claudio Domínguez afirmó: "Esta feria se apoyó mucho en lo virtual. Previamente hicimos una muestra visual por las redes y eso ayudó a difundir más rápido. La gente vio de qué se trataba y vino directamente a la feria a comprar lo que quería. Creo que debemos apoyarnos más en estas herramientas y aprender a usarlas".



Hasta enero de 2022, la Estación San Martín tiene en agenda unas 10 exposiciones artísticas (de plástica, cerámica, escultura, dibujo y fotografía) que aplicarán la misma modalidad de feria abierta para la venta de obras sanjuaninas.

PROTAGONISTAS



Arturo Sierra - Pintor

"Siempre conviene más vender obras al exterior que aquí, la diferencia de cotizaciones es notoria. Pero en este contexto, hacemos el esfuerzo por bajar los precios para que el público sanjuanino logre acceder mejor a la obra. Tratamos, en la feria, que todos vendamos, compartiendo un clima de solidaridad y amistad".



Graciela Faedo - Pintora

"La feria hizo que todo sea más efectivo y nos vino muy bien. Creo que ha cambiado la valoración que hace la sociedad sanjuanina hacia los artistas locales. Pero nosotros debemos aprender a promocionarnos mejor, las redes son buenas aliadas para vender, pero no hay nada que supere la presencialidad en vivo en esta feria".



Claudio Domínguez - Pintor

"Me preguntaba por qué no usamos más estas instancias donde se pueda ver, vender y comprar arte. Para algunos les funciona, hay otros que no, pero en los tiempos actuales, hay que mostrarse más y mejor, para eso están las redes y hacer esta feria, que son cosas que antes no se tenía muy presente en nosotros".





Cristian Fisher - Pintor

"Entre la feria y la muestra en galería, son para mí ámbitos diferentes, pero sí, mi primera experiencia en una feria, fue muy buena, ya que se acercó otro público. Mostramos lo que hacemos y me dejó entusiasmado. Si se vende más o no se vende, creo que eso pasa más por una cuestión subjetiva y muy personal de cada uno".

>



DATO



La próxima edición de la feria abierta, dentro de la Muestra 18 Mundos +1, se realizará en el Andén de la Estación San Martín el 29 de mayo, de 11 a 18hs, entrada gratis.