En septiembre se cumplirá un año desde que los artistas y productores locales Soledad Gómez, Cristian González y Daniela Lillo crearon la cooperativa Visión Cultural Producciones, con el objeto de "dar trabajo a artistas sanjuaninos y a la vez demostrar que en la provincia tenemos todo para hacer productos artísticos de calidad, que podemos brindar un muy buen espectáculo, con contenido y vendible', tal como subrayó Gómez. Con ese objetivo emprendieron una serie de actividades con artistas incluidos, pero iban por más. En el receso invernal apuntaron toda su energía y recursos a redondear lo que finalmente se ha convertido en su primera apuesta teatral: "Amadeo, el Superhéroe', una obra original para niños y familias que, íntegramente sanjuanina, debutará el próximo domingo en el Teatro Sarmiento y buscará insertarse luego en el circuito comercial nacional.

La cooperativa tenía una idea: quería hablar del universo infantil y preadolescente, pero desde un lado menos habitual, el de las dificultades que muchas veces los más chicos enfrentan para comunicar sus emociones y sentimientos, para compartir lo que viven, sienten y piensan. No querían que fuera algo denso, oscuro, dramático y les gustaba imaginarse dando vueltas por ahí a algún superhéroe. Con esas consignas en mente buscó al director y dramaturgo Ariel Sampaolesi, quien a su vez convocó a Nacho Caro, y juntos se encargaron del guión y la dirección de lo que resultó una comedia ágil, muy divertida y al mismo tiempo con un profundo mensaje acerca de los "superhéroes del montón', esos que no necesariamente llevan capa ni despiden rayos con los ojos, pero no por eso menos poderosos. Y por si fuera poco, tienen tonadita bien sanjua.

"Buscamos a Ariel porque lo consideramos una figura destacada en el mundo del teatro. Reconocimos en él un referente que respaldaría nuestra iniciativa y nos brindaría su valiosa experiencia. Sabíamos que su participación indicaría que íbamos por el camino correcto. Además, apreciamos su capacidad creativa y conocimiento teatral, a pesar de que lo comercial no fuera su enfoque principal. Al convencerlo, confirmamos que estábamos en la dirección adecuada para llevar a cabo este proyecto', contó a DIARIO DE CUYO Gómez, quien explicó que junto a sus colegas "observamos un vacío en el mercado comercial de obras de teatro de calidad y vimos la necesidad de llenar ese espacio'.

"Reconocemos que la provincia cuenta con talento artístico, pero escasean los inversores dispuestos a respaldar estas propuestas. En ese sentido, decidimos apostar por esta oportunidad y buscar apoyo para llevar adelante el proyecto. A pesar de no tener una amplia notoriedad como productora, confiamos en que este espectáculo puede marcar el comienzo de una nueva forma de exhibir y resaltar a los artistas locales', señaló la bailarina y profesora, convencida de lo logrado y -como el resto del equipo- expectante de cara al estreno.

"Nuestras expectativas son muy positivas y estamos confiados en que hemos realizado todos los pasos necesarios para que la obra sea un éxito. Sin embargo, entendemos que la respuesta del público es una incertidumbre que siempre está presente en el mundo del entretenimiento. Nuestra principal aspiración es lograr que la gente nos acompañe' dijo Gómez, quien además de las intenciones de girar por la provincia, apuntó al ruedo nacional.

"Compartimos el objetivo de estar en la grilla de espectáculos nacionales y estamos explorando la posibilidad de realizar una temporada de verano en una ciudad turística. Creemos firmemente que la calidad y originalidad de nuestro espectáculo está a la altura e incluso supera a otros. Queremos demostrar que somos capaces de ofrecer una experiencia única en el mundo del entretenimiento', manifestó, consciente de que si bien lo económico es determinante, es más que eso lo que se juegan en esta arena.

"Entendemos que la inversión abarca también un gran compromiso emocional, esfuerzo, dedicación y sacrificio por parte de todos los involucrados, incluyendo a nuestras familias que brindan su apoyo. Todo lo invertido refleja la pasión que hemos puesto en Amadeo, el Superhéroe', subrayó.



Para reír, sentir y pensar

Charly Rodríguez (Amadeo), Guadalupe Herrera (Pilar), Cristina López (la abuela), Ezequiel Sosa (Araña), Benjamín Morán (Villano), Simón Molina (Acero), Darío Argüello (Auto chocador) y los bailarines Matías Tello, Juan López, Matías Fernández, Simón Mesina, Valentina Bueno, Sofía Meli, Florencia Cuello y Cecilia García son quienes subirán a las tablas "Amadeo, el Superhéroe', que cuenta con guión de la dupla Sampaolesi-Caro; música y letras originales de Nico Rodríguez y pantallas de Andrés Jones, con producción de Visión Cultural.

"Todo sucede en la casa de la abuela, en Villa América. Un día llega una valija, ellos piensan que puede ser una que perdieron en un viaje, pero resulta que no. Es una valija que llega a Amadeo de forma equivocada, porque era para otro Amadeo, y que contiene algo muy especial que ocasionará muchas situaciones, como que algún superhéroe venga a buscarla' contó Nacho, cuidadoso de no spoilear más detalles de la historia.

"Es como una parodia, porque los superhéroes son súper alejados de lo cotidiano y acá los quisimos bajar a tierra, mostrar que cualquiera tiene superpoderes, capacidades o habilidades que aunque son cotidianas, son poderosas en la vida; y además sirven para ayudar a otro' agregó el actor y guionista. La irresistible torta chocolatosa de la abu que puede con todo, la habilidad de Pilar con la matemática e incluso la valentía que demuestra Amadeo, quien no siempre sabe cómo gestionar sus emociones y suele guardarse lo que siente, se entrelazan en esta producción sanjuanina cuya carta de presentación promete diálogos ingeniosos, situaciones hilarantes, canciones pegadizas, personajes carismáticos, villanos extravagantes y sorprendentes efectos visuales y escenografía.

DATO

Amadeo el superhéroe. Domingo 20 de agosto, dos funciones: 16:30 y 18:30 hs, Teatro Sarmiento. Entradas en entradaweb.com a $3000, 2.500 y 2.000; y en boletería.