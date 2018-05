"Estoy disfrutando el camino" había dicho a DIARIO DE CUYO cuando lanzó su primer disco en formato digital y su música comenzó a sonar más fuerte, en vivo y en las plataformas. Un par de años y muchos escenarios después, Martina Flores sigue paladeando serena esos "mimos" que le deparan su talento y su compromiso. Esta vez llegaron desde "Comunidad de bandas", blog de impronta internacional con extensión en Facebook, Twitter, Google+ y Youtube, que esta semana puso al de la cantautora sanjuanina en su lista de los "30 EP's imperdibles".



"Es un EP compuesto por dos canciones grabadas, producidas y masterizadas en Buenos Aires. Fue una grata sorpresa encontrar mi música ahí porque no la postulé; me mencionaron en una publicación de Facebook y ahí me enteré. ¡Hay bandas increíbles nacionales e internacionales y no lo podía creer! Para mí es un lindo reconocimiento para el trabajo que vengo haciendo, es un 'mimito'"', comentó Martina, cuyo "En mí" (donde suenan Regalo y Siento que somos) ocupa el 10mo lugar de la lista.



La sanjuanina mandó un mensaje agradeciendo el apoyo, que del otro lado contestaron diciéndole "que me habían descubierto esa semana y que daban ganas de escuchar más de mi música"; aunque en diálogo con este medio, Guillermo Naccachian, el hombre detrás del blog, se explayó sobre los motivos de la selección.



"Me causó un impacto muy agradable, como lo hacen muy pocos artistas", dijo Naccachian, quien contó que para publicar esas listas de unos 120 discos por semana, revisa la música de más de 300, 2 o 3 temas de cada uno. "Ya de por sí el género y las voces femeninas me gustan mucho, pero la diferencia a favor la pone la manera de cantar (muy natural) y de pronunciar las frases. Un detalle lindo son las letras 'r' por ejemplo, cosas mínimas que actúan en el inconsciente de uno hasta que se pone a analizar más en detalle. También los instrumentos que se utilizaron le dan lindo color a los temas; pero habiendo revisado su disco anterior, noté que sobresale tanto en un formato más acústico, como en el eléctrico, junto a una banda detrás", agregó el especialista, quien creó este espacio en 2015 con alcance nacional, y en 2017 le dio proyección internacional. "Esto hizo que artistas de todo el mundo compartan las publicaciones", valoró.