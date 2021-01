No hay fin de semana sin que Prohibido, Lo que te amo y Se va a acordar de mí, entre otros, suenen en algún escenario sanjuanino. Es que desde que la situación sanitaria local lo permitió, Ta'Copao no para. En general de viernes a domingo y con frecuencia los "pre viernes", el numeroso combo no sólo esparce su cuarteto con sello propio, sino también buena onda y alegría, tal es la meta que se propusieron cuando armaron este proyecto que en marzo cumplirá un año desde su debut y que crece sin prisa pero sin pausa, para sorpresa incluso de sus propios integrantes. Jorge "Coky" Millicay y Antonio "Poroto" Alfaro, son los "dueños" del grupo, cuya base se completa con los vocalistas: Cristian Frattoni y Federico Cortez, empleado de autoservicio uno, vendedor de calzados otro, quienes vienen cantando juntos hace tiempo. Con ellos están Ezequiel Olmos en batería, Iván Córdoba en timbales, Carlos Barrionuevo en congas, Franco Cabello en tambora, Gabriel Palacios en piano, Mario Orihuela en teclados y dirección musical, Mauricio Pascual en trombón, Javier Godoy y Agustín Bugffañi en trompetas; y Jorge y Antonio en güira y bajo, respectivamente. El staff se completa con Cristian Castro, locutor; y Maxi Chavez. "Poroto y yo fuimos compañeros en otra banda hasta diciembre. En febrero nació la idea de formar una nueva, ya que Cristian, Federico e Iván dejaron también esa banda", explica Jorge, manager. El nombre salió en el primer ensayo, donde Cristian dijo "che, estaría copado armar este tema". Repitieron el latiguillo, pegó y quedó. Y obviamente, el fuerte sería cuarteto. "Es el estilo de música que siempre nos gustó. Además, San Juan es cuartetero, más allá de que hay bandas de cumbia que están trabajando muy bien. Acá tenemos un ícono como el Yeyo, que es un groso; y otro ejemplo muy grande a seguir es Omega; son dos referentes de cuarteto de San Juan conocidos nacionalmente", añade Coky.



El 7 de marzo de 2020 Ta'Copao tuvo su debut y disparó una seguidilla de shows. El sueño empezaba a tomar forma, pero... "Vino la pandemia y se nos cortó todo, nos quedamos con fechas colgadas y deudas de instrumentos comprados que ha costado muchísimo pagar, más allá de que tenemos otros trabajos aparte de la banda", dice el manager. Sin embargo, el grupo no bajó los brazos. Pudo entrar a estudio y en abril grabaron el segundo tema, Lo que te amo (clip incluido), que anduvo muy bien. Después vino Prohibido, un golazo, temas de artistas mexicanos que con Eduardo Caballero llevaron a ritmo de cuartetazo. En julio decidieron arrancar con el streaming, una vez por semana. "Lo hicimos para no desaparecer. Fuimos de las pocas bandas de cuarteto que seguía en movimiento y estamos muy contentos porque el esfuerzo de no quedarnos quietos nos ayudó muchísimo a la hora de volver", valora Jorge.

"Yo no diría que somos la banda del momento, pero que Ta'Copao se ha metido muy rápido en las noches sanjuaninas, es así". Federico Cortez, vocalista.

De los últimos rubros en retomar sus actividades, el regreso a los escenarios trajo su recompensa. El aliento que habían palpitado en las redes se extendió a las cenas shows, donde la gente corea sus canciones más conocidas; y también a las radios, donde la audiencia empieza a pedirlos. Poco a poco, los shows -que incluyen versiones cuarteteras de canciones del recuerdo y baladas- pasaron de durar 45 minutos a dos horas. Y a veces algo más, como sucede en La Llorona, donde cantan todos los domingos, como un clásico del fin de semana. "Uno valora que la gente, en el momento en que estamos, se gaste un dinerito y vaya a verte, a pasarla bien y a distraerse un poco. Y es emocionante ver cómo cantan las canciones que logramos grabar", opina Federico. "Yo no diría que somos la banda del momento, pero que Ta'Copao se ha metido muy rápido en las noches sanjuaninas, es así. Hay mucha gente que manda audios a las radios, muchachos que trabajan en las obras de construcción, en la municipalidad, en los hospitales, diciendo 'acá estamos, ponenos Prohibido...'. Por ahí nos cuesta creer, ha sido todo muy mágico", describe.

Numeroso y dinámico, el grupo de cuarteto ha pegado fuerte con su repertorio, su estilo y su relación interactiva con el público.



"Estamos muy contentos. En el poco tiempo que llevamos con la banda nos está yendo muy bien, y eso es fruto del trabajo. La banda está en un lindo momento, pero seguimos trabajando para que nos vaya mejor aún", subraya Cristian, quien coincide con sus compañeros en que es la misma gente la que los impulsa a más: "Hay muchos proyectos nuevos, esperemos que este año se puedan hacer... llevar nuestra música a cada rinconcito de San Juan y que nos conozcan en otras provincias". Grabar un disco también está entre los pendientes, pero por ahora van por el demo, que probablemente tome cuerpo para el primer aniversario.



"Sí, grabar un disco es un sueño que tenemos, como toda banda", reconoce Federico. Y reflexiona en voz alta: "Si me preguntabas unos meses atrás, yo te decía que soñábamos con esto que está pasando ahora, con que nos llamaran de un diario, con que la gente pidiera tus canciones por la radio, que pasen tu música y hablen de vos, hacer shows... Yo creo estamos viviendo nuestro sueño".