Etérea, elegante y distinguida. Andrea Frigerio es considerada una de las mujeres más lindas de la Argentina. Comenzó como modelo pero se volcó a la actuación y hace un tiempo se afianza en la pantalla grande por sus papeles en El ciudadano ilustre y Rojo.



A los 57 años se mantiene radiante y se da el lujo varias veces de salir a cara lavada en fotos o como en el video que subió su marido a las redes en la que se la ve llorando a mares, conmovida después de la película sobre Freddy Mercury.



¿Cuál es el secreto de su belleza? Admite que cuida su figura, come sano y duerme ocho horas. "Hace mucho que no le pongo azúcar a nada, aprendí a sentirle el gusto a las cosas", dice como una de sus máximas, entre las que está pesarse todos los días y tomar agua tibia en lugar de café, té o mate. "El buen dormir es la mejor crema de belleza", dice. Pero Andrea Frigerio tiene además otra clave: "Cuando me despierto, primero me deseo un buen día a mí misma. Después me saludo con una sonrisa porque en mí y en ese espejo saludo a todos mis ancestros. Es por eso que decidí no operarme la cara jamás porque los dejaría en un quirófano", dice la actriz, que acaba de editar el libro Belleza emocional que contiene sus rutinas diarias.

Looks

A lo largo de los años, su melena castaña y lacia ha sido la marca registrada de Andrea Frigerio. Al igual que un maquillaje natural. Algunas veces eligió un look de noche con más make up y recogidos.