Omega acaba de sumar un nuevo hito en su historia. Es que estrenaron Manos de tijera, un cover de Camilo (cantante colombiano de pop latino ganador de Factor X) que tuvo tan buena aceptación que sumó casi 60 mil reproducciones en YouTube en una semana. 'Nos gustó mucho, pensamos que podría ser una buena canción adaptada a nuestro estilo. Por suerte quedó como se esperaba y fue aceptada por nuestro público y aquellos que en general les gusta el cuarteto en general. Ha tenido mucho mejor resultado a una semana de lanzado de lo que esperábamos', comentó a DIARIO DE CUYO Hugo Flores, cantante del conocido grupo. Es la primera vez que con un tema lanzado en solitario, sin invitados especiales, alcanzan más de 50 mil visitas a pocos días del estreno. Antes habían tenido un éxito similar con la canción 'La mejor versión de mí' en colaboración con Q'Locura, que llegó al millón en un mes y después 'Para mi ex', junto a La Konga tuvo casi 100 mil en una semana. 'Para nosotros esto es muchísimo', reconoció Flores sobre la repercusión de la canción, que además llega en un momento especial para él y su hermano Alejandro (su manager) ya que el 7 de julio pasado falleció su padre. 'Fue una semana muy especial, les agradecí muchísimo a los seguidores y a los colegas de la música, fue una demostración de cariño muy linda'.



"Manos de tijera' tiene un clip filmado por la productora Enfoque en junio en distintos puntos de la ciudad, Parque de Mayo, la avenida Libertador y el bar Sr. Carpin, donde el cantante es el protagonista. 'Me costó años escucharme cantando, y ahora me estoy tratando de acostumbrar a hacer de actor', reconoció Hugo.



'Disfrutamos de hacer algunos covers que nos gustan y que quedan bien con el estilo de la banda', dijo Flores que contó que suelen enviarle su versión al autor original de la canción. 'A Camilo se la mandamos ahora, todavía no nos respondió, pero con el tema Para mi ex, es una canción de la mexicana Etnia González, me la propuso ella para que la hiciéramos en cuarteto porque le había gustado otro tema que yo había hecho de ella, así que siempre hemos tenido buena respuesta', dijo.



Omega tiene temas propios también, y justamente en los próximos días liberaran dos singles más, justamente de su autoría. Flores adelantó que las nuevas canciones que sumarán a su repertorio serán en conjunto con músicos locales que pertenecen a géneros no tropicales. Una de ellas será "Cuando falle el amor" junto a Emiliano Quintero, y la otra con el trío Sintonía, Déjame ser, que saldrá en 10 días.



El líder de la banda acostumbrada a tocar en grandes bailes, destacó que de a poco se vaya flexibilizando la situación de los espectáculos, ya que para entrar en el circuito de shows en bares tuvieron que disminuir la cantidad de músicos. 'Venimos trabajando desde agosto del año pasado, con todos los protocolos, con una reducción de capacidad, no se trabaja ni igual ni parecido a lo que era antes, pero por lo menos podemos estar vigentes', agradeció Flores, que espera poder seguir sumando sencillos para llegar a sus fans.