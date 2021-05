Fernando Aguilera editó el tercer corte del EP que comenzó a armar el año pasado. El recién estrenado se llama La luz y que tiene como invitado a una figura del rock nacional como es El Soldado. El tema ya está disponible en sus redes y plataformas.



El ex Rosana Porcelana contó que lo une al cantante una relación de amistad 'forjada a partir del trabajo' porque cada vez que el artista llegaba a San Juan siempre colaboró con él de alguna manera, ya sea actuando como banda soporte o incluso en la venta de entradas. 'Eso nos ha unido durante años. Admiro su carrera, por la prolijidad y seriedad; lo sigo desde el principio' confesó Aguilera y por eso se muestra orgulloso de esta colaboración. 'Cuando la estaba componiendo me sonaba a algunas cosas que él hace y se me pasó por la cabeza invitarlo. Lo que jamás imaginé era que diría que sí, así que nos pusimos a trabajar de inmediato pandemia mediante' contó.



La canción, que se suma a la lista al corte Piedras de sol, "habla de las malas decisiones que uno suele tomar en la vida y que muchas veces llamamos mala suerte y de la salida que se puede encontrar a partir de torcer el rumbo. Es justamente la búsqueda de La luz' compartió.



Aguilera contó que los temas de este nuevo trabajo discográfico fueron compuestos en 2019 y en marzo del 2020 tenían previsto grabar cuando todo se detuvo por la pandemia. "Fuimos armándolo de forma remota y en total aislamiento, cada músico grabó desde su casa y después Kevin Portillo (sala La Galera) armó todas las maquetas bajo la dirección de José Giménez' confluyó el reconocido cantante local, que apostó a mostrar sus nuevas composiciones aún en estos tiempos adversos y después de mucho tiempo sin grabar.