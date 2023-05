Surgió en 2001 en plena crisis política, social y económica, con escasos materiales pero mucha voluntad. Fue de la mano de un grupo de artistas locales que soñaba tener su sala propia, para desarrollar sus actividades y funciones; y finalmente lograron convertir su sueño en realidad. Con el correr de los años, han sido numerosas las obras, los elencos y los festivales que encontraron en El Avispero: Escénica la contención y la visibilidad que necesitaba el teatro independiente de San Juan. Y así, entre sueños y acción, llegaron a sus dos décadas de vida, pero no pudieron celebrarlo ya que el aniversario tocó justo durante la pandemia, restricciones mediante. Sin embargo, los responsables de la sala no querían que esos 20 años pasaran desapercibidos y es por eso que decidieron celebrar ahora, en 2023, junto a colegas y público. Será con un festival que dieron en llamar 'Veinte años no es todo', que -con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro (INT)- ofrecerá varias obras en la cartelera desde el jueves 18 al domingo 21 de mayo (ver aparte). Y no solo se desplegará en la sala anfitriona, sino también en otras salas vecinas de Trinidad, como la Cooperativa Teatro de Arte, el Espacio Franklin y la Casa Leo (las entradas para todas las funciones cuestan entre $700 y $800 y pueden adquirirse de forma anticipada en www.eventbrite.com.ar).

En perspectiva, a modo de balance, el gestor y referente del espacio, Ariel Sampaolesi consideró que a lo largo de estos 20 años y yapa, desde que El Avispero nació, se sostienen los mismos principios que lo fundaron: ser un 'espacio para el encuentro' y una 'usina de producción' entre los hacedores del teatro independiente y artistas de otras disciplinas, que también confluyen y habitan la casa.

'En 1996, cuando veníamos de trabajar en el grupo actoral de Oscar Kummel, sentimos la necesidad de contar con un espacio para producir y mostrar nuestras obras, un lugar para la experimentación y la formación. En ese sentido, en 1996 creamos El Candado Teatro y soñábamos con eso, hasta que encontramos en Trinidad este lugar que antes era un galpón con pocas chapas, ni piso había. Desde 2001 tenemos el mismo propósito y seguimos apostando a eso', contó el director y actor local.

Entre los desafíos que quedan a futuro, el más importante -señaló- es el que ha sido compartido en la Coordinadora de Salas de Teatro Independiente de San Juan: Fidelizar los públicos para lograr que en las salas independientes de la provincia exista una circulación real de espectadores.

"Hay altibajos, en pandemia estuvimos totalmente parados y cuando se reabrió todo, hubo un auge importante de gente para ver obras. Pero desde el año pasado hasta ahora, la afluencia ha bajado bastante y necesitamos ver cómo se hace para convocar al público, para que conozca lo que hacemos, porque las salas son fundamentales para que el teatro independiente exista', subrayó Sampaolesi.

En una de esas acciones puede inscribirse este festival, que más allá de ser un festejo merecido, también es una invitación genuina al público para que conozca y disfrute el trabajo de los teatreros sanjuaninos, que es bien reconocido a nivel nacional.

Suite de amor en tango

Fecha: Viernes 19/05. El Avispero: Escénica (Entre Ríos 1566 sur). Hora: 20hs. Intérpretes: Romina Oropel, Elías Martínez y Raúl Páez. Dirección: Romina Oropel. El Tango es mucho más que una danza: es poesía, música, cantores y orquestas, es encuentro y es una forma a través de la cual algunos miramos el mundo. Una expresión cultural que se gestó en un momento de la historia como una necesidad de sintetizar una pluriculturalidad que con los años llegó a ser una identidad única. Esta obra, además, rinde homenaje a gran parte de los principales artistas referentes que hicieron y hacen del Tango una cultura popular argentina.



¿Qué sabe el pueblo?

Fecha: Viernes 19/05. El Avispero: Escénica (Entre Ríos 1566 sur). Hora: 22hs. Intérpretes: Florencia Cuello, Karen Galarza, Erica Gutiérrez, Agustín Guzmán, Elías Martínez, Valentina Más, Saulo Moreno, Lucía Quiroga, Juliana Ribeyrolles, Celeste Navea, Melisa Sosa, Cecilia Amado, Fernando Rojas, Julieta Fernández, Gema Bueno, Raúl Páez, Ana Paula Yela. Coordinación General: Celeste Roco Navea. Atardecer. Cuerpos construyendo una masa amorfa se apoyan unxs a otrxs, como una gran familia, como un pueblo que vive entre la nostalgia de lo que significa el folklore como parte de la tradición y la cultura; y el desafío de poder expresar y bailar sin seguir un patrón que así lo indique.





Marilyn en blanco y negro

Fecha: Sábado 20/05. Casa Leo (Abraham Tapia 94 oeste). Hora: 18hs. Actuación: Anahí del Valle. Escenografía y Vestuario: Anahí Del Valle. Proyección e Iluminación: Dana Botti. Texto y Dirección: Dana Botti. Monroe, en un gesto de convertirse en otra, toma las armas desde su camarín y se carga a su director, al presidente de los Estados Unidos y a su propio ícono. Obra unipersonal que fue seleccionada en tercer lugar para la Fiesta Provincial del Teatro Teatrina 2023.



Inciso Calva

Fecha: Sábado 20/05 y Domingo 21/05. Cooperativa Teatro de Arte (Bernardo O'Higgins 501 este). Hora: 20hs. Actuación, Dramaturgia y Dirección: Marilina Amaya y Nicolás Sánchez Harriet. Asistencia en Dirección: Gabriel Rodríguez y Fernanda Soru Gatica. Diseño y operación lumínica: Gabriel Rodríguez. Asistente vocal y en montaje: Tango Aballay. Realización escenográfica: Luciana Bertell. Quedan cabos sueltos sobre la cotidianeidad del matrimonio de Isabel y Donald Smith, puntas a desarrollar por separado. Desentrañar la realidad resulta confuso toda vez que al acercarse una conclusión se derrumba el sistema de argumentación aniquilando la escena.



Bardo Cabaret

Fecha: Sábado 20/05. El Avispero: Escénica (Entre Ríos 1566 sur). Hora: 22hs. Actuaciones: Erica Fernández Simonazzi, Franco Amarillento, Nacho Caro, Agustín Hierrezuelo, Ivanna Herrera, Simón Molina, Celina Carrizo, Vale Bitch, Julián Riveros y Lechu Liquitay. Dirección: Ariel Sampaolesi. Franco, el humano, desciende a un inframundo. El objetivo de su viaje es buscar a Esther (¿mujer, hombre o qué?), su enamoradx, quien ha muerto trágicamente. En el Bardo Cabaret, Esther cumple la condena de amar de modo enfermizo, y pasa sus días junto a un grupo de entidades condenadas a repetir eternamente las debilidades de la vida terrenal.



La dueña del Santo

Fecha: Domingo 21/05. Espacio Franklin (Entre Ríos 1116 sur). Hora: 17.30hs. Actuaciones: Candela Santana, Mariana Silva, Pacha Cortez, Nancy Amato, Lean García, Paula García, Paulina Maldonado, Fabricio Saquilan, Lito Cantoni, Rodra Salas, Mariano Carrión, Gabriela Prior, Gabriela Masiero. Dirección: Milenka Rupcic, Paula Martín, Malena Moreno. Magda, la niña santa del pueblo, está de cumpleaños. El territorio seco que ella habita es el refugio de la familia Brosty y del deseo que late en sus cuerpos. La niña mágica, el circo que han montado a su alrededor y la sed de agua serán -la excusa- que los llevará a 'sintonizar con la corriente de los deseos'. Obra ganadora de la Teatrina 2023.

Cubo: ser o no ser clown

Fecha: Domingo 21/05. En El Avispero Escénica (Entre Ríos 1566, sur). Hora: 22hs. Intérpretes: José Meni, Florencia Arce, Cecilia Nievas. Dirección y Autoría: Pauli Fleury. Tres payasas encerradas en su rutina juegan con diferentes situaciones cotidianas, que las llevan inevitablemente a profundizar y evidenciar sus miedos y deseos más intensos. Un trabajo que no las identifica, una rutina agobiadora, el terror del insomnio, el ideal de la maternidad, la censura del placer, el rol de la mujer, Dios es mujer, la muerte, que siempre nos es lejana hasta que una mosca muere ante nuestros ojos. Obra seleccionada en el segundo puesto de la Teatrina 2022.