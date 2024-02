El 15 de marzo, en Johnny B. Good, Fernando Aguilera arrancará la temporada con una apuesta lo grande en la que presentará parte del nuevo material que integrará su tercera producción -luego de las 2 anteriores: Miradas y Lumbre- y compartirá escenario con el grupo local Hormiga Reina que festejará sus 5 años con nueva formación.

Es por eso que tanto él, como su colega Fernando Gómez, voz y guitarra de Hormiga Reina, anunciaron que se tratará de una velada con "dos shows en uno", en el que Aguilera cantará los temas grabados con la agrupación que hará su debut en versión trío con Lucas Widmer en bajo y coros, y la incorporación de Julián Femia en batería con quien grabaron Las heridas, cuyo clip ya está disponible en las redes sociales.

Para esta oportunidad, mientras se prepara para lanzar un ambicioso EP, el ex de la mítica banda Roxana Porcellana, que hace unos años quedó en stand by; estrenará las primeras canciones que llegarán a las plataformas digitales y fueron grabadas en el estudio Oftenkoala, en compañía de los "Hormiga..." cuyos títulos son: Desdibujado; y Maní, pool and door; y de manera individual subirá a escena el acústico Oración y La aldea y su candombe -que armó con La Llaga Tango y La Tierra Tribu para el disco-.

"Antes me acostaba y me levantaba pensando en música; en cambio, ahora, tengo que destinar un tiempo para ello pero siempre estoy componiendo escritos que piden a gritos su música. ¡Gracias a Dios! Tengo la suerte de convocar artistas que, ahí no más, se suman a las grabaciones. La idea era sacar el EP el año pasado pero por distintas cuestiones no llegué a tiempo con el armado de la banda. Así es que decidí arrancar este año con proyecto nuevo", afirmó Aguilera, en referencia al álbum que se encuentra en etapa de mezcla y master, para el cual, una vez editado, publicará una live session con escenografía, guion y técnica artística "no tecnológica" con la que pretende "volver a las raíces" desde su canal de Youtube Fernando Aguilera Música.

"Es un honor, un lujo estar con los ""Hormiga..." y tener su apoyo. Hace muchísimo tiempo que no me pasa esto de estar en el armado y producción de una función. Hoy, me siento muy motivado con esta fecha tan maravillosa", expresó notablemente emocionado el cantautor sanjuanino a DIARIO DE CUYO.

"En nuestro caso, queremos festejar y esperamos que guste el repertorio que hemos elegido, ya que por primera vez vamos a tocar covers porque para llegar a más público sumamos hits de Charly García, Divididos, Luis Alberto Spinetta y Soda Stereo. Nosotros grabamos un disco con temas propios y, luego largamos 4 cortes. Hace unos meses, ya con nueva formación, hicimos Las heridas y estamos componiendo nuevas letras para entrar a grabar otra vez", destacó Gómez sobre la "tocada" que promete ser "power", como manifestaron los organizadores.

Previo a esta movida, también en Johnny B. Good pero el 2 de marzo, con guitarra al hombro, Fernando dará vida al acústico Historias de mesita de luz, con canciones de su autoría que quedaron en el tintero y un repaso de clásicos de Los Redondos, Las Pelotas y Sumo, entre otros grandes del rock nacional, para comenzar el 2024 a toda máquina.



Dato

El show del 15 de marzo será a las 23 hs en Johnny B. Good (Av. Libertador 1799 oeste), gratis. Reservas, al cel. 2646127120 o en www.jbgood.com.