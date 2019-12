La oscarizada actriz fue sensación en las redes por anunciar su compromiso.



Sumándose a la moda de las "celebs' jóvenes de mostrar sus anillos de compromiso, Emma Stone fue viral en las redes mostrando en su dedo anular la joya que recibió de Dave McCary, que tiene una perla y está rodeada de diamantes. Como ella no tiene redes, el novio fue el encargado de anunciar la noticia en su Instagram y ahí recibió también los comentarios amorosos de los seguidores de la ganadora del Oscar por La La Land y de los ultrafanáticos que no quieren que se case con nadie más que con su ex Andrew Garfield.



Con tan solo 31 años, Stone es una de las actrices más populares y mejor cotizada del momento, viene del éxito de La favorita y de Maniac en Netflix; y se sabe, que mantenerse siempre radiante requiere de algunos trucos.



Siempre impecable con su maquillaje, el rímel es un imprescindible, así como el bloqueador solar. Una buena humectación nocturna le brindan ese cutis lozano, que además exfolia usando bicarbonato de sodio. También ha confesado que para aumentar naturalmente el tamaño de sus labios, usa mascarillas de colágeno y vitamina E. Su clave para lograr esa esbelta figura, es tonificar sus músculos practicando "deadlift' que es el levantamiento de peso.



Acostumbrada a llamar la atención en la alfombra roja, en la próxima temporada de premios, seguramente seguirá brillando, aún más que su nuevo anillo.



Looks

Aunque es rubia natural, elige la mayor parte del tiempo ser pelirroja, con flequillo, largo, corto y muchos recogidos. Admirada por sus looks de maquillaje, Emma se juega por las sombras coloridas, metalizadas y también estridentes labiales.