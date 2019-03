El líder de Mal Momento, presentará un show intimista y distendido.

El vocalista y fundador de Mal Momento, una de las míticas bandas del punk argentino, con más de 30 años de trayectoria, Hermann, vuelve a la provincia a compartir sus grandes éxitos y también presentar sus más recientes producciones, pero en esta oportunidad, será en formato acústico. En lo conceptual, Hermann busca desprenderse del clásico recital con potencia eléctrica amplificada: 'me aburrí de lo tradicional, de andar con mucha gente en cada viaje, todo ese apuro y trajín, me estresó. Entonces musicalmente disfruto más de estas instancias, porque hay mucha interacción con el público. Se crea un clima muy saludable para el que está escuchando y para el que está cantando, porque me desestresa", indicó el artista en diálogo con DIARIO DE CUYO. A las 23 en punto, en el Café del Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza) será la cita. Además, actuará la banda sanjuanina soporte Desequilibrio Mental. Anticipadas Tarjeta DATA, Cultura Under y Café del Auditorio. Entradas: $300.