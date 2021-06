El sábado pasado, los bailarines sanjuaninos que forman parte del Programa de Formación para Bailarines que lleva a cabo el Teatro del Bicentenario, tomaron una clase -en calidad de invitados- junto a los del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín (Buenos Aires). Fue de modo virtual y en simultáneo, dictada por la maestra Lorena Sabena; y significó una gran experiencia para el seleccionado local, que debió moverse al ritmo de destacados bailarines profesionales.



"Fue una hermosa experiencia, nosotros desde acá y el Ballet del otro lado. Las dos mitades de mi corazón, el Ballet del San Martín y mis bailarines de San Juan', sintetizó Victoria Balanza, quien está al frente del programa local y que en 2008 ingresó a ese prestigioso cuerpo de baile -entonces bajo la dirección artística de Mauricio Wainrot-, donde llegó a ser primera bailarina.



"Para mí era muy importante que tomaran esta clase por dos motivos: por un lado para que ellos tengan la experiencia de cómo se trabaja en una compañía profesional, cómo son las clases de entrenamiento previo a un ensayo. Y por otro lado, de alguna manera, evaluarnos. Creo que me sirvió a mí y también a ellos, para saber en qué lugar nos encontramos hoy, después de un año de trabajo, con respecto a una compañía profesional', explicó Balanza. "Y creo que han superado ampliamente la prueba, pudieron hacer y seguir la clase perfectamente, a pesar de la incomodidad de la virtualidad. Considero que es un gran avance y me siento muy orgullosa y contenta con el resultado. Son aprendizajes que nos van empujando a que cada día queramos un poquito más y ese es el mensaje que fundamentalmente quiero darles a mis bailarines, que todos los días quieran un poco más; y lo están haciendo', añadió la maestra, bailarina y coreógrafa, para quien también "fue emocionalmente hermoso rencontrarme con mi gente de Buenos Aires, con la otra mitad de mi corazón que está allá, mis ex compañeros y mi ex directora del Ballet, Andrea Chinetti; desde otro lugar por supuesto, ahora como maestra, a cargo y dirigiendo este grupo en San Juan'.



"Mañana!! Desde San Juan, nos acompaña el Programa de Formación Profesional para Bailarines del Teatro Bicentenario, dirigido por Victoria Balanza, ex integrante del Ballet Contemporáneo. Estamos ansiosos por recibirlos!!', había anunciado el viernes el Ballet en su sitio oficial de Facebook, dándole la bienvenida al ascendente grupo local, unos 30 artistas de entre 16 y 30 años, que divididos en dos grupos, trabajarán hasta diciembre en esta formación impartida por el Teatro, que dirige Silvana Moreno, dependiente del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia.