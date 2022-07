Ayer, cuando el sol ya se había escondido y con un Teatro Sarmiento desbordado de jóvenes, se conocieron los cuatro ganadores de la Regional de Cuyo de Red Bull - Batalla Argentina 2022, que se llevó a cabo en la tarde y finalizó cerca de las 20 hs. En una jornada épica, el primer puesto fue para Kusa, el rapero procedente de Buenos Aires cuyo nombre es Leonel Uriel Albano y se consagró definitivamente tras sortear todas las instancias y en la última batalla enfrentarse cabeza a cabeza con el sanjuanino MRN, oriundo de Rawson que logró el segundo lugar en un round a puro flow. Los siguientes puestos fueron para el caucetero Pelin, que quedó tercero y Nekro JM, de la capital provincial, que alcanzó el cuarto. De esta manera, San Juan consiguió tres de los cuatro pases para la Final Nacional del próximo 23 de octubre, si bien, la organización no dio a conocer el lugar todavía.



En una lucha picante, Pelin, MRN, Nekro JM, Draven y Blito, los 5 contrincantes locales se midieron con el resto de los participantes -Kusa, Barto, Vid, Pingüi, Gamma Betta, Stroop, Othoes, Flama Rapper, Sub, Zaina y Katra- frente a chicos y chicas que corearon sus nombres y aplaudieron las performances de sus favoritos a lo largo de los octavos, los cuartos y finalmente en las semis, siendo evaluados por un jurado que se ubicó en un costado del escenario -formato tradicional del certamen- integrado por CNO, Núcleo y el sanjuanino Dmente, en su estreno en este rubro de la competencia.



Con los participantes en ambos laterales, en su desempeño como presentadora y anfitriona, Taty Santa Ana le puso calor al selectivo, animando, saltando y hasta cantando, enfundada en un cómodo conjunto deportivo. Por su lado, tras actuar en la FMS Argentina -la liga argentina del freestyle-, en el Lollapalooza Argentina y en la Copa Federación; Pacha One Beats se puso al mando de las bandejas cargando de ritmo a la velada donde la platea participó activamente



En la primera vez en San Juan de la madre de las competencias de freestyle más importante de Iberoamérica, un seleccionado de 16 freestylers demostraron su talento con valentía en esta tercera y última de las batallas regionales, cuyas dos anteriores se realizaron en Buenos Aires y Córdoba, de donde salieron 4 competidores en cada una.

Sanjuanino y juez de Red Bull

Bruno Scognamillo, conocido como Dmente, tiene 26 años y ayer, fue parte del jurado de las regionales de Red Bull, por primera vez, junto a exponentes como CNO y Núcleo.

"Taty Santa Ana puso fichas en mí y me ayudó, porque ya Red Bull me había visto", expresó a DIARIO DE CUYO, quien fue seleccionado para elegir a los mejores de esta regional.

"Mi pasión arrancó siendo chico. A los 13 años, me empezó a interesar el freestyle y la cultura hip hop, me sentía cómodo. Me encontré a través de la poesía y el contrapunto entre la rima y la musicalización. Fue liberar una parte de mi alma y me ayudó a sacar inseguridades y para afrontar cosas de la vida", agregó el también productor de eventos provinciales, regionales y nacionales.

"Estoy viviendo sensanciones encontradas, aún no logro caer", dijo agradecido por la oportunidad