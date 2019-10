Camerata Bariloche. La prestigiosa formación actuará hoy en el Auditorio Juan Victoria.



La Camerata Bariloche actuará esta noche en el Auditorio Juan Victoria. La prestigiosa formación integrada por 18 músicos vuelve a San Juan tras varios años y con sus 50 de trayectoria cumplidos en 2017. Es, sin dudas, la orquesta de cámara más importante del país, con un prestigio internacional cosechado en las más de 25 giras internacionales que realizó a lo largo de su historia por América, Europa y Asia. Y en su paso por la provincia, la formación tendrá como solista invitada a la guitarrista sanjuanina Gabriela Pérez. Con ella interpretarán la famosa Suite Argentina para guitarra de Eduardo Falú, originalmente compuesta para guitarra para la que después se hizo orquestación. "Una suite es un conjunto de danzas, comienza con un carnavalito, sigue misa chico, bailecito, zamba, un estilo y malambo. La obra tiene la riqueza del lenguaje de Eduardo Falú, además de la riqueza de ser la música de nuestra tierra, tiene la delicadeza del estilo de Falú" relató Pérez sobre la pieza que interpretará, que además el propio Falú tocó en su tiempo con la Camerata Bariloche.



No es habitual que la Camerata Bariloche tenga invitados en sus conciertos en el interior, fue una sugerencia del Auditorio Juan Victoria y "a lo que accedieron gentilmente", aseguró Rolando García Gómez, director de la sala, quien aseguró que es una política cultural del Auditorio sugerir la inclusión de intérpretes locales como una forma de que "el público vea a los músicos locales junto a renombrados artistas; que los músicos locales vivan esa experiencia y que los invitados conozcan el talento local".

Solista. Gabriela Pérez tocará junto a la Camerata Bariloche.



"Tener la oportunidad de tocar junto a la Camerata Bariloche es un gran sueño hecho realidad y también una gran responsabilidad. Me siento realizada con que me toque una vez en la vida. Llega en un momento que lo puedo valorar, un momento de madurez, no sólo en lo profesional sino también en lo personal" sostuvo la instrumentista que aunque siempre ha estado abocada a la docencia, destacó la importancia de conjugar esa faceta con los conciertos.



Además de la Suite de Falú, la orquesta fundada en 1967 por Alberto Lysy, ganadora de dos premio Konex de Platino (1989 y 2009), presentará esta noche un repertorio clásico que abarcará obras de Bach, Mendelssohn, Halvorsen, Holst y Bartok.

DATO