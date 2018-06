Una estética visual de los años "50 de pies a cabeza y un repertorio donde la mujer es la que se atreve a ventilar sus sentires y verdades, tirándole sus buenos palitos al sexo masculino. Esta es la base del proyecto eléctrico femenino que formó Florencia Tommasini en guitarra, voz y letras; acompañada de Jackie López en bajo y Alba Sánchez en batería. Aunque la formación está en sus últimos hervores, una de las composiciones ya empezó a rodar fuerte: se llama "Decímelo de nuevo", fue grabada en los estudios de Xama -señal UNSJ- y la repercusión en la red de Facebook envalentonó a las chicas a pensar seriamente en su debut. En estos momentos, a un mes de su reunión, se encuentran ensayando y consolidando la agrupación a nivel musical y humano.



"Estamos recibiendo ofertas para tocar y pronto vendrá la presentación oficial, la expectativa es alta y la responsabilidad enorme, es el motor que nos impulsa a ensayar hasta los domingos en la mañana", señaló la voz cantante de la formación, entusiasmada con el plan.

Por mujeres. De izq. a der. Florencia Tommasini, Alba Sánchez y Jackie López, protagonistas de un nuevo proyecto musical con fuerte impronta de género.

"Esta banda nació, desde la inquietud de visibilizar el empoderamiento de la mujer, después de ser invitada a grabar en el canal de la Universidad Nacional de San Juan. Me dije: 'Si no hay mujeres al frente, salgamos nosotras'", expresó Tommasini, la creadora del original trío.



"Como tenés la sartén por el mango, te creíste una persona con rango. Pero te tembló la voz, marioneta me río de vos. No entendí, decímelo de nuevo... (...) No estoy aquí porque use faldas, en cada cosa que hago entrego el alma. Arte y vida defiendo con ovarios, hablo de frente, sin intermediarios". Esta es sólo una parte de la letra de "Decímelo...", tema al que se suman otros títulos escritos por Florencia como "No me importa qué pensás de mí", "Bobigoma de TV", "Espantapájaros", "Hagamos la Pa", "Inocente", "No te culparé" y "Sobreviví a tu amor"; todos inspirados en "momentos de tensión" y basados en experiencias que personalmente transitó por defender su lugar "de mujer y de artista".



Atrevidas y pícaras, decidieron nombrarse Foxy Ladies, cuya traducción al castellano significaría zorras y contar lo que cualquier mujer le diría a un hombre, pero desde un escenario. "Yo me río de todo incluso de los malos ratos. Hago limonada con los limones. Me río en la cara de quien intenta amedrentarme", relató la autora.



Si bien, quizás sobre todo por su estética, no faltará quien las catalogue como "Las Viudas e hijas" sanjuaninas, Tommasini prefiere decir que su conjunto es un producto de "estilo" propio. "¡Todo bien con Viudas! ¡Amé a Gabi Epumer! La vi en vivo y flasheé. Pero no me gusta ser 'la alguien' de San Juan. Yo soy yo", argumentó la cantautora que subió por primera vez a las tablas en el '97 con la banda Dominó, cuando tenía 17 años; luego se radicó en Córdoba y en 2014, con mochila y guitarra al hombro, se dedicó a viajar para ganarse la vida interpretando sus historias hasta que regresó a la provincia. El año pasado fue su máxima exposición: fue invitada por la Camerata San Juan para cantar en el Auditorio J. Victoria, aterrizó en el Teatro del Bicentenario como parte del espectáculo solidario A todo o nada por vos, del programa A todo o nada que va por Radio Sarmiento; también teloneó a la formoseña Charo Bogarín con la dupla Foxy, hizo los coros a Juan "Cotito" Medrano, compartió escena con Alex Ubago en Chile y sumó su canto al de los rosarinos de Música para Volar, recientemente.



Nutridas e influenciadas por un abanico de músicos, siempre buceando en un carácter personal; ahora, las tres esperan el tiempo oportuno para arrancar motores y lanzarse al circuito con este nuevo trabajo. "Saldremos a la cancha cuando tengamos el juego listo", apuntaron las protagonistas, convencidas de que las canciones ganan otra fuerza como "banda".

"Nuestras canciones son introspectivas, sociales y de desamor. No todas son de rabia. No odiamos a los hombres". Florencia Tommasini



Con la camiseta puesta



De distintos bandos, pero aunadas bajo la consigna en clave femenina, el conjunto surgió de la unión de la bajista Jackie López que viene del grupo La Mangarda (una fusión de rock, funk y blues); con la batera Alba Sánchez, de Astro Soft (rock); y Florencia, que transita su carrera como solista y en versión dúo con Diego Vega con quien presenta otra versión de Foxy.