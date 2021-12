Es difícil hablar de Spiderman: Sin Camino a Casa sin "spoilear" una película con tantas expectativas detrás, pero el intento vale la pena: todo el mundo esperaba ansiosamente una imagen, un avance, un tráiler, algo que anticipara un poco eso de lo que medio mundo hablaba y sobre lo que las redes teorizaban sin parar. Pero finalmente llegó: la mejor película de Spiderman, encaminada a ser recordada por muchos motivos (no sólo los que ya se vieron en los tráilers). Es que a la película firmada por Jon Watts no le sobra nada... ¡y tampoco le falta absolutamente nada! En dos horas y media que se pasan volando, Marvel despliega todas las armas con las que sigue haciendo emocionar a los fans: efectos especiales impecables, diálogos desenfadados, buenas actuaciones, una banda de sonido épica y un guión que se encarga de ubicar cada elemento en su lugar, asombrando, haciendo reír y emocionando por igual. Tiene todo lo necesario para que los viejos lectores del personaje salgan conmovidos casi hasta las lágrimas, pero también todo lo que un espectador ocasional del género puede esperar. Spiderman evoluciona y el actor Tom Holland logra reflejarlo.

Una mención aparte merece la actuación de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange -nueva figura paterna de Spiderman- quien está caracterizado impecablemente como en los comics y que además se presenta -de nuevo- como parte importante de los eventos que se avecinan. El universo también evoluciona y madura, lo que queda demostrado a lo largo de toda la entrega. La película no se queda sólo con el objetivo de entretener y nada más: Demuestra que el MCU (Universo Cinematográfico Marvel) todavía tiene múltiples historias para contar y que después de más de 20 films (y una pandemia de por medio, nada menos), el género de películas de superhéroes -lejos de cualquier trasnochado vaticinio- todavía está más vivo y saludable que nunca.

Como la famosa "Fase 4" del MCU -con series de TV como Wandavision, Loki, la serie animada What if?... y en el cine con Shang-Chi, Los Eternos- ahora esta tercera entrega de Spiderman está encaminada a mantener al público enganchado por mucho tiempo más. Las ya famosas escenas poscréditos -esta entrega de Spiderman tiene dos, que hay que tener en cuenta- que CPM respetó sin encender las luces y que el público esperó pacientemente hasta que las "letritas" terminaron de pasar por la pantalla, siguen siendo el sello de la firma. Quién o qué será el próximo gran enemigo a enfrentar, es algo de lo que hasta ahora no se han dado muchos detalles, sólo se nota que los problemas se van a multiplicar.

El responsable



Básicamente Spiderman es, como lo fue desde sus inicios en los comics, una declaración sobre el hecho de ser responsables por nuestros actos y sus consecuencias, y eso es lo que queda claro a lo largo de toda la película. El otro responsable, el que no es de ficción, es Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios y el encargado de que todo lo que lleve el sello de Marvel en el cine o en la TV se interconecte como un gran rompecabezas que los fans agradecen profundamente, pero que no descuida al público ocasional ni a las nuevas generaciones de espectadores que no necesariamente tienen años de lectura a sus espaldas.

Si Stan Lee y Steve Ditko vieran el respeto y cariño con el que se ha tratado a su creación, probablemente aplaudirían esta última encarnación cinematográfica de su famoso trepamuros. En algún posteo en redes sociales, luego de la avant premiere en Estados Unidos, se pudo leer una simple frase: "Spiderman: Sin Camino a Casa es una carta de amor de Marvel Studios a sus fanáticos". Y en realidad es así. Cuando se creía que Avengers: Endgame había puesto la vara demasiado alta para Marvel Studios, el estreno de esta secuela demuestra que la empresa del ratoncito todavía tiene cuerda para rato. Un producto sólido, sin altibajos y de una calidad impecable.

Con público a toda hora

CPM Cinemas y las demás salas de exhibición de la provincia han habilitado no solamente muchos horarios de exhibición de la nueva película del Hombre Araña, sino también una gran cantidad de opciones como para dejar todos los fanáticos contentos: 2D, 3D, 4D, subtitulada y hablada en español. Después de una pandemia donde el cine, al igual que muchos otras actividades relacionadas con el entretenimiento, se vio muy afectado por la ausencia de público y de estrenos, la gran recepción que ha tenido Spiderman: Sin Camino a Casa, -en la provincia y en el país- demuestra que todavía hay esperanzas para la actividad.

Por Gustavo Giménez

FOTOS Gentileza CPM Cinemas

DIARIO DE CUYO