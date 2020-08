El paso de Karina Jelinek por el Cantando 2020 no pasó inadvertido. Desde la primera gala, se convirtió en una de las figuras más divertidas durante las previas, pero sus puntajes estuvieron muy lejos de alcanzar al resto de los participantes. Aunque insistió en que siempre llegaba a tiempo a los ensayos y practicaba para dar lo mejor, el jurado le remarcó en más de una oportunidad su desafinación. Este viernes quedó entre la espada y la pared: llegó al voto telefónico con Agustín Sierra y finalmente quedó eliminada.

Al principio del programa, Ángel De Brito quiso saber si los rumores que aseguraban que Karina quería renunciar eran ciertos y ella lo negó. “Mirá de quién viene. Lo dejo a tu criterio”, respondió en referencia a Hay que ver, el programa de espectáculos que conducen Denise Dumas y José María Listorti en elnueve.

En los días previos, la modelo también había protagonizado una dura discusión con Yanina Latorre por Twitter, donde la “angelita” la acusó de no ser profesional: "Karina no ensaya. Llega tarde. Injusto para los demás, encima miente". Cansada de las críticas de la panelista, Jelinek retrucó: "¡Nunca llegue tarde! Siempre avisé que no venía temprano y solo directo al ensayo de piso. Así que no digas cualquier cosa, siempre ensayo".

El ida y vuelta entre ellas siguió, pero Karina quiso dar por terminada la discusión: “No necesito colgarme de vos ni de nadie. Trabajo desde hace 15 años en los medios, jamás me meto con nadie. Vos empezaste primero. Me caías súperbien, acá esto se termina.”

La peor noche en el Cantando

En la gala del miércoles del Cantando 2020, Karina Jelinek y su compañero, Manuel Victoria, interpretaron "Una na" de Lali Espósito. Aunque dejaron todo en el pista, no consiguieron la aprobación del jurado y terminaron con un puntaje bajísimo.

Tanto Nacha Guevara como Pepe Cibrián criticaron su desafinación y aseguraron que no "pegó una nota". Por su parte, Moria Casán halagó la previa, pero remarcó que cuando la modelo empieza a cantar se diluye en la pista.

Karina La Princesita fue más compresiva y explicó que el problema había sido que no tuvo referencia en qué nota entrar al principio y eso la descolocó. "Yo disfruto cuando vienen porque la amo a Karina. Me encanta verla. De todos modos, opino igual que Nacha", indicó en referencia a los problemas de canto.